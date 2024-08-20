Самые бюджетные отечественные направления на осень

Осенью россияне продолжают активно ездить в отпуска. Многие при этом предпочитают отечественный отдых зарубежному. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал «ФедералПресс», куда можно отправиться в тур по России за приятную цену.

«Если говорить о регионах РФ, я бы рекомендовал для поиска экономичного варианта, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, направления с дотационной авиационной перевозкой, например, Оренбург. Возможно, будут представлены и другие направления к осенней навигации», – отметил эксперт.

По информации Мальцева, в точки зрения туризма также интересны Нижний Новогород и Нижегородская область, Алтай и Алтайский край, куда также есть прямое авиасообщение, Казань и наши ближайшие регионы. Турэксперт предупреждает, что в настоящее время курорты Краснодарского края нельзя отнести к экономичным направлениям, однако крымские города полностью этому соответствуют.

«В Крыму хорошие предложения, нет сумасшедшей нагрузки на инфраструктуру, как это происходит на коммерцию, на все услуги, включая транспорт и питание. Рекомендую Крым для пляжного отдыха в период бархатного сезона», – отметил респондент.

Также хороши для отдыха будут курорты Ставропольского края и региона Северного Кавказа. Там разные стоимости, разные предложения и программы: оздоровительные, приключенческие, гастрономические. Количество рейсов большое, значит, будут спецпредложения. Не стоит забывать и о железнодорожном транспорте. Россиянам рекомендуют обратить внимание на экскурсионные программы Пермского и Крымского края.

Традиционно интерес наших туристов вызывают источники и экскурсионные программы Тюменской области. В районе Тобольска недавно открылся музей-детектив Распутина. В Челябинской области это Юбилейная, Абзакова и другие направления, спортивные и санаторно-курортные.

«В межсезонье они функционируют, и там хорошие цены, потому что это не пиковый сезон. Высокие отели на берегу или рядом с Челябинском и Курганом также предлагают дотационные варианты», – подытожил эксперт.

Ранее Мальцев рассказал «ФедералПресс», какие бюджетные страны россиянам следует рассмотреть для отпуска осенью.