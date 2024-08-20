Архыз: чем заняться на горнолыжном курорте летом

Когда манят горы, не хочется ждать зимы и открытия лыжного сезона, можно выбрать горнолыжный курорт и смело отправляться навстречу приключениям. Красная поляна уже давно является магнитом для туристов круглый год. Вот и Архыз ждет гостей не только зимой. В этом мы убедились, прилетев сюда на выходные. Как провести туристу три дня среди гор, чтобы впечатлений хватило на год вперед?

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День первый

Из Москвы самолет нас доставил в аэропорт Минеральные воды. Время в пути 3 часа 10 минут. Сейчас, когда не все российские курорты могут похвастаться, что к ним летают самолеты, это большой плюс. На выходе из здания аэровокзала нас ждал трансфер. Если вы летите самостоятельно, то варианта добраться до курорта два: на такси - цена поездки примерно от 5 до 7 тысяч рублей, или на рейсовом автобусе от автовокзала, который находится в 300 метрах от здания аэропорта - цена поездки от 700 до 900 рублей с человека. Время в пути - 3,5 - 4 часа. В итоге, с учетом перелета на самолете из Москвы, вам придется добираться до курорта не менее 7 часов. Почти столько же времени занимает авиаперелет до Хабаровска! Это временные трудности. Как заявил министр курортов и туризма КЧР Расул Текеев, в 2028 году планируется запустить аэропорт в Архызе - в 70 километрах от курорта.

Пока мы ехали, любовались на пейзажи за окном - кукурузные плантации, вилки на убранном пшеничном поле, а потом начались холмы и горы. По пути сделали одну санитарную остановку перед въездом в Черкесск. В магазинчике на автозаправке можно купить воду, пирожки, снеки, зерновой кофе. Неподалеку есть платные туалеты.

Микроавтобус нас доставил в туристический поселок Романтик - новый, современный, динамичный. Отели в основном возводятся в единой концепции - шале. Стройка здесь кипит и днем и ночью! Видимо, пытаются отстроить новые отели к началу основного турсезона, когда на курорт нагрянут горнолыжники и сноубордисты.

"На зимний сезон на Архызе забронировано 60 процентов отелей, - сообщил корреспонденту "РГ" Расул Текеев. - В этом году мы планируем здесь принять 1070 миллионов гостей, это на 60 процентов больше, чем в 2023 году".

А генеральный директор курорта Архыз Роман Киранчук добавил, что сейчас здесь работает 14 отелей, суммарно планируется открыть 11 отелей, а это 4,2 тыс. мест размещения.

Бросив вещи в отеле, отправились к подъемнику на южном склоне "Млечный путь". Это в шаговой доступности. В Романтике всего восемь канатных дорог. Все подъемники новые. Стоя в небольшой очереди, пришлось пропустить группу велосипедистов - для них оборудованы специальные кабинки, помеченные стикерами. От обычных отличаются лишь тем, что нет сидений. Байкеров на курорте много! Для них здесь даже устраиваются соревнования.

Поднявшись на склон "Млечный путь", нам показали, что в недалеком будущем можно будет взобраться еще выше - в тестовом режиме запущена новая канатка "Орбита". Там несколько кабинок с прозрачным дном. Но она будет работать, в том числе и в зимний сезон, пока только как экскурсионная. Как объяснил Сергей Решетников, заместитель начальника по эксплуатации курорта Архыз, здесь сложная архитектура склона, который еще не готов для горнолыжных спусков.

Туристам с детьми будет интересно не только погулять по склону, но и заглянуть в парк Альпачино. Здесь вам дадут пакетики с морковкой, этим лакомством можно будет покормить альпак и кроликов. Если первые немного пугливые, то последние пушистыми комочками тут же облепят вас.

День второй

Сразу после обеда пешком отправились уже на северный склон "Северное сияние". Он оказался повыше "Млечного пути", сделали одну пересадку. Перепад высот на этих склонах 700 метров. От станции направились покорять пик Смирнова. Путь к вершине оказался не самый сложный - подойдет и для новичков. Гора Смирнова высотой 2519 метров, придется пройти 2,2 километра, ориентировочно на дорогу уйдет полтора часа. Не заблудишься - ориентируешься на указатели, которые расставлены на всем протяжении маршрута. При заявленной простоте подъема на гору, не все готовы дойти до пика. По пути встретилась пара пожилых людей, которые устроили привал на поляне. Мужчина, улыбнувшись, сказал: "Все, сдулись мы с женой, дальше решили не идти. Слишком крутой подъем для нас. Ждем своих родных". Но даже те, кто решил не подниматься на пик Смирнова, могли наслаждаться красотами вокруг: заснеженными пиками гор, полянами жизнерадостных крокусов, зарослями рододендрона.

Покоривших гору ждал бонус в виде захватывающих дух видов вокруг. Хотелось кричать и прыгать от радости. Многие, рассыпавшись по склону, выбирали живописные локации для селфи и видео.

Обратная дорога к подъемнику была веселее. Около станции решила зайти в единственное кафе и согреться чаем с горными травами. Каково же было мое изумление, когда внутри скромного деревянного здания все стены и окна оказались оклеены банковскими купюрами.

"Это чаевые, - улыбнулась на мой немой вопрос официантка. - Все началось с первой сторублевой купюры, которую оставил кто-то из местных. Вот мы ее даже пометили номером один. Это было в сентябре прошлого года. На удачу прилепили на стену. С тех пор понеслось! Уже свободного места почти не осталось для новых купюр. Наверное придется снять и отнести в банк".

Здесь есть и десятирублевые купюры и даже долларовые. Все подписаны, география впечатляет: от Костромы до Магадана. Оригинальное решение и более доброжелательное к туристическим объектам, чем надписи на камнях в духе "здесь был Вася".

В кафе около станции "Северное сияние" все стены обклеены чаевыми. А всё началось со сторублёвой купюры, оставленной кем-то из местных. Фото: Ольга Бухарова/РГ

День третий

В заключительный день пребывания на курорте запланировали экскурсию к Софийским водопадам. Организаторы предложили добраться до места на квадроциклах. Поездка была непростой, порой даже экстремальной. Софийский ледник - одна из главных достопримечательностей Архыза. Когда он подтаивает, то дает старт водопадам.

Гора София это символ Архыза, вторая по высоте (после Пшыш) - 3637,4 метра. Ее можно увидеть на магнитиках, декоративных тарелках, кружках. Она находится совсем рядом с границей с Грузией, всего в 7 километрах. Свое название эта гора получила благодаря уникальной форме вершины, которая напоминает купол византийского храма - храма св.Софии. Это одна из версий. Есть и другая - что свое название гора в Архызе взяла от родовой абазинской фамилии Софиа. Существуют и другие толкования.

К живописным Софийским водопадам и озерам настоящее паломничество туристов! Мы были свидетелями, как бесконечным потоком к главным достопримечательностям Архыза ехали на всех видах транспорта, на чем только можно. В том числе и на лошадях. А некоторые альпинисты весь путь стоически преодолевали пешком.

Какие еще развлечения есть на Архызе

Еще год назад на курорте почти не было развлечений для туристов, приезжающих сюда летом. Среди предложений были лишь прогулки на лошадях и прокат квадроциклов. Но с этого года Архыз сделал серьезный рывок, заявив о себе как о всесезонном курорте.

"У Красной поляны получилось, получится и у нас", - заявил министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев.

С 2024 года значительно расширили различные сервисы под любые запросы отдыхающих: картинг и летний тюбинг, лазертаг, веревочный парк, прокат велосипедов, электромобилей, вездеходов, квадроциклов. Курорт просто рай для любителей пеших прогулок и активного отдыха. Здесь 35 километров экотроп разного уровня сложности.

Если соберетесь на Архыз, обязательно запланируйте посещение астрофизической обсерватории РАН, чтобы пообщаться с астрономами и посмотреть в телескоп на звездное небо. Это гордость Карачаево-Черкесии. Обсерватория была открыта в 1966 году, но она и сейчас остается крупнейшей в России. Отсюда уже более полувека астрономы наблюдают за космическими объектами и небесными явлениями. Возможность побывать в научном центре есть и у всех желающих. Главное, чтобы погода позволила.

Прямая речь

Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР):

"Отечественные горнолыжные курорты сегодня пытаются развивать как круглогодичные и привлекать туристов не только зимой покататься на лыжах и сноубордах, но и летом. На сегодня это соотношение примерно 70/30 в пользу зимнего сезона. Но на самом деле есть большой потенциал, у "Красной поляны" это получилось.

На Архызе пока главным стоп-фактором является транспортная доступность. С ближайшего аэропорта в Минводах добираться автотранспортом приходится около четырех часов. Поэтому основной поток туристов - это местные жители и соседи - путешественники из Краснодарского и Ставропольского края.