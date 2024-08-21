В Петербурге проходит Международный фестиваль современного танца Open Look

До 24 августа на новой сцене Александринского театра можно увидеть совершенно невероятные пластические спектакли. О том, каково это - когда твоему детищу-фестивалю уже больше четверти века, на деловом завтраке в петербургской редакции "РГ" рассказал основатель и директор Международного фестиваля современного танца Open Look ("Открытый взгляд"). Вадим Каспаров.

Вадим Каспаров: Кто бы мне сказал в 1999 году, когда мы провели первый Open Look, что будет 26-й фестиваль - я бы не поверил, честно говоря. Мы в то время жили короткими отрезками. На перспективу никто не планировал, и это, конечно, неправильно. Большие проекты надо делать вдолгую.

Театр современного танца и школу-студию "КАННОН ДАНС" мы с моей женой Натальей создали всего за год до организации фестиваля, в этом году им уже 27 лет. И только два года назад, в 2022-м мы получили государственный статус и вошли в состав "Петербург-концерта". В каком-то смысле мы получили стабильность, которая дает ту самую возможность планировать на несколько лет вперед. У нас не было никогда в жизни такого, чтобы, например, в апреле этого года мы согласовывали выступление 17 января 2025 года. Сейчас мы работаем над расширением планов и проектов, уже на системном уровне, как "Центр развития проектов современной хореографии" ГБУК "Петербург-концерт", в том числе с нашими существующими фестивалями Open Look, "Пятилетка" и "Танец будущего/Dance4Kids".

Если сравнивать первый фестиваль и нынешний - разница в чем?

Вадим Каспаров: Ну, первый фестиваль получился практически случайно. В июне 1999 года мне сообщили, что в Питер приезжает американская танцевальная компания "Билл Янг и Танцоры", и попросили проконтролировать организацию гастролей. Свой шанс мы не упустили, но захотели удивить город, предложив другой подход. Пригласили Александра Кукина, чтобы он провел две недели мастер-классов, и американцев тоже попросили провести мастер-классы. Именно тогда мы нащупали алгоритм: из чего должен состоять фестиваль. Это должны быть не просто ошеломительные гастроли, но и образовательная часть. Как они добиваются результата? Какая технология подготовки? Как в производстве: почему иностранные машины лучше наших? Вот эту внутреннюю механику и надо было понять.

Вадим Каспаров: Звезд надо выращивать, иначе раноили поздно они закончатся. Фото: Святослав Акимов

Отечественные технологии современного танца мы утратили в 1930-х годах. Тогда стояла задача унификации, создания стандартов, и в стране развивалась актерская система - Станиславского, хореография - Вагановой... Но одновременно переставало развиваться все остальное. Кстати, современную художественную гимнастику нам дали петербургские "модернисты", которые увели свободные пластические движения под крыло Института физической культуры имени Лесгафта.

До конца 1980-х современный танец в нашей стране практически не существовал, и нам необходимо было всему учиться заново. Поэтому американцы - у них своя школа, поэтому немцы, поэтому французы, израильтяне, голландцы и так далее. За 30 лет мы прошли огромный путь, но если сравнивать наших танцовщиков с западными, мы все равно отстаем. Решению этой проблемы в том числе посвящен и фестиваль в этом году, и форум "Открытый взгляд", который в этом году поддержал Президентский фонд культурных инициатив.

Но в России отличная танцевальная школа, почему так?

Вадим Каспаров: Она могла бы стать вообще супер - недосягаемой в принципе. Но есть определенная косность. Когда говорят, что русский балет - наше все, я всегда напоминаю, что он - производная от французской и итальянской школы. Трансформировавшись через русский характер и нашу сумасшедшую работоспособность, он стал отечественным брендом.

Однако когда существует единственно "правильная" точка зрения, происходит стагнация. Есть культура, задача которой сохранять для будущих поколений то, что наработано, а есть искусство, которое должно все время искать, продуцировать что-то новое. Есть образование, где мы учим детей тому, что четко понимаем - и есть наука, которая ищет в сфере непознанного. Есть классический балет - должен быть и современный танец. В конце концов, Чайковский писал музыку для постановок своего современника Мариуса Петипа - и это еще не было классическим балетом.

Надо выходить из этого пике, по всем уровням. В том числе в обучении - я изнутри знаю эту систему и считаю, что в образовании, которое дают хореографические училища, очень много недоработок. Мы практически не можем взять в свою труппу выпускников хореографических училищ - их сильно не дотягивают по современному танцу. Поэтому нам с Натальей Владимировной придется все-таки открывать свое отделение. Что это будет - пока не знаю. Но это будет школа - проще говоря, ремесло.

Сейчас вообще дурное время, когда очень много "голых королей", в том числе в хореографии. И для того, чтобы скрыть наготу, ее обрамляют в философские фразы и формулы. А язык тела должен говорить сам за себя, ему не требуется переводчик. Тело - это инструмент, которым обязан владеть танцовщик.

Вы по этому принципу отбирали фестивальную программу?

Вадим Каспаров: Для фестиваля важно сохранять творческую кооперацию с коллегами: она открывает большие возможности, рождает идеи новых совместных проектов. В этом году в фокусе внимания - современная хореография Балканских стран, Белоруссии и Кореи, очень контрастная российская программа. Например, будет показывать свой спектакль "Театр. Балет" Дарьи Вергизовой. Они сделали премьеру, но показали ее только один раз - на второй нет ресурсов: на аренду, рекламу. И наш фестиваль является такой платформой для продвижения танцевального искусства. Приезжают директоры других фестивалей, театров, видят живьем, зовут к себе.

Но мы, как я уже сказал, не просто показываем спектакли, мы приглашаем к разговору. И очень хотим, чтобы в работе форума деятелей современного танца "Открытый взгляд" приняли участие представители Минкульта, Комитета по культуре, Союза театральных деятелей. Проблемы самые разные - от финансирования и до того, что в танец не идут мальчики. Потому что им потом негде работать. У нас по всей стране 11 профессиональных государственных танцевальных компаний современного танца - таких, где платят зарплату. В Лондоне их 50, в Нью-Йорке - около ста.

Кстати, не было бы феномена русского балета, если бы в 30-е годы не было принято решение создавать театры оперы и балета во всех советских республиках, что обеспечило массовость.

Новинка фестиваля - платформа ОТКРЫТАЯ СЦЕНА/OPEN STAGE, предназначенная для молодых хореографов, не попавших в основную программу. Но ведь если их не отобрало жюри, значит, они не имеют необходимого уровня?

Вадим Каспаров: Они еще только начинают, пытаются найти свое имя, свое я, свое понимание, и очень важно на этом этапе им помогать. Поэтому в рамках фестиваля мы предоставили для резидентов бесплатно хореографический зал, чтобы они креативили, искали, и посмотрим результаты как раз на Open Stage.

Звезд надо выращивать, иначе рано или поздно они закончатся. И лично мне интереснее помогать тем, кто на старте, чем поддерживать тех, кто уже взлетел.

Острый вопрос

Когда-то вы говорили, что стараетесь приглашать на OPEN LOOK коллективы, которые взрывают мозг. Сейчас чем можно взорвать мозг зрителю?

Вадим Каспаров: Хороший вопрос, особенно сегодня. У нас есть спектакль "Черный сад" про события в Карабахе 1990-х, наша дочь Валерия Каспарова поставила его в 2022 году. Кто-то с опаской относятся к таким темам: это же конфликт, который не разрешен до сих пор. Но это первый шаг в никуда, если вы начинаете бояться острых тем. В нашем спектакле через пластику показано, как искусственно разрывают людей, которые веками жили бок о бок. Искусство современного танца позволяет увидеть и прочувствовать эмоции, которые очищают душу.

Краткая афиша

22 августа - "Проект Дмитрия Беззубенко", отобранный из программы старейшего на пространстве СНГ фестиваля современного танца IFMC (Витебск, Белоруссия).

23 августа - Балканский вечер современного танца: поддержат хореограф Ивана Балабанова (Северная Македония) и итальянский композитор Алеcсандро Олла, которые представят танцевальный спектакль CODE#9, а также коллаборацию с Каннон Данс - танцевальный спектакль "Вкл./Выкл." и наконец артисты театра Bitef Dance Company (Сербия) поддержат этот вечер.

24 августа - закрытие фестиваля. Корейская хореограф и танцовщица Суджонг Ким привезет свои сольные работы - COMPLIMENT OF LIFE и QUERENCIA, даст мастер-классы для российских танцовщиков, а также выступит как хореограф в совместном проекте с нашим коллективом "Каннон Данс. Зрителей ждет премьера спектакля THE PARADOX.

В программе фестиваля большое место занимают "центристы" - это те, кто нарабатывал последние 30 лет "мышечный корсет" современного танца России. Петербуржцев ждут премьеры Санкт-Петербургского театра Саши Кукина, Челябинского театра Ольги Пона, Камерного балета "Пантера" Наиля Ибрагимова (Казань), Александра Гурвича и компании "Окоем" (Екатеринбург), Александра Шуйского и танцтеатра "всем телом" (Москва).