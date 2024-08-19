Бизнес-зал Домодедово ограничил доступ для клиентов банков

Подписчик тг-канала «Крыша ТурДома» сообщил нашей редакции о неудачной попытке попасть в бизнес-зал Horizon аэропорта Домодедово.

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Пассажир хотел скоротать время в лаунже перед вылетом своего рейса авиакомпании Emirates в Дубай, воспользовавшись как обладатель премиального пакета услуг одного из банков своим правом на бесплатное посещение. Однако на месте выяснилось: с 06:00 до 08:00, с 13:00 до 16:00 и с 20:00 до 23:00, то есть в периоды наиболее интенсивного расписания вылетов за границу, в лаунж беспрепятственно пускают только пассажиров с билетами бизнес-класса, а всех остальных за деньги – 3,5 тыс. руб. за 3 часа пребывания.

Проход обладателям премиальных банковских пакетов услуг не гарантирован и в другие часы – в случае высокой загруженности зала могут отказать. Как пишет пассажир, сотрудники лаунжа пояснили, что ограничения ввели из-за жалоб пассажиров бизнес-класса, для которых изначально и задумывался сервис.

Отметим, что ни на официальном сайте аэропорта Домодедово, ни на онлайн-площадке по продаже дополнительных услуг авиагавани dmestore.ru не размещено объявлений об условиях пользования бизнес-залом участниками программ лояльности. Об ограничениях пассажиры узнают только при попытке пройти в лаунж. В пресс-службе аэропорта этот факт корреспонденту TourDom.ru никак не прокомментировали. При этом подтвердили: Horizon – единственный на сегодня бизнес-зал, действующий в зоне международных вылетов Домодедово.

Проблема с чрезмерной загруженностью лаунжей в аэропортах обострилась после того, как проходы в бизнес-залы стали по дешевке продавать на онлайн-площадках. Из-за обилия предложений стоимость услуги одно время снижалась до 200–300 руб., она стала доступна даже самым экономным пассажирам.

Сейчас банки стали ужесточать условия предоставления премиальных пакетов – суммы, которые необходимо держать на счете, чтобы бесплатно пользоваться услугами, заметно увеличены. Соответственно, и «серый» бизнес по продаже визитов в лаунжи осложнился. Как видим, аэропорты со своей стороны тоже начали принимать меры, чтобы не допускать наплыва посетителей в бизнес-залах.