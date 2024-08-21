В санаториях Новосибирской области за полгода отдохнули 45 тыс. человек

В санаториях Новосибирской области в первом полугодии 2024 года отдохнули 45 тысяч человек. Это на 9,1% меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит портал Санатории-России.рф по итогам оздоровительного отдыха за шесть месяцев текущего года.

По данным портала, регион вошёл в топ-3 по количеству отдохнувших в санаториях среди субъектов Сибирского федерального округа. Лидером по этому показателю по итогам первого полугодия стал Алтайский край (82 тыс.), серебро у Кемеровской области (60 тыс.). Новосибирская область замыкает тройку.

Четвёртое и пятое места у Омской области (38 тыс.) и Красноярского края (37 тыс.), соответственно.

В общей сложности за шесть месяцев в санаториях СФО в первом полугодии 2024 года отдохнули 313 тысяч человек, что на 2,8% меньше, чем в первом полугодии 2023-го.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что суд заморозил акции санатория "Краснозерский" под Новосибирском.