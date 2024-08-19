На курорте «Архыз» открыли новую экотропу

На курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии открыли новую экологическую тропу, рассчитанную на туристов, уже имеющих опыт походов.

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«Открытие недели — экотропа "Пихтовая", которая проходит по северному склону курорта "Архыз". Тропа промаркирована и оборудована для посещения, поэтому официально приглашаем всех прогуляться!» - сообщили в пресс-службе курорта.

Тропа начинается от верхней станции канатной дороги «Северное сияние» на высоте 2 350 метров над уровнем моря, где находится стела с отметкой высот, и заканчивается на нижней станции канатной дороги «Северное сияние» на высоте 1 660 метров. Длина тропы составляет 5,5 километров, перепад высоты — 690 метров, время прохождения — 2−3 часа. На карте курорта тропа обозначена под № 7.

Тропа проходит через несколько природных ландшафтов горно-лесного высотного пояса: кустарники рододендрона кавказского, буково-березовое мелколесье, пихтовый и сосновый лес.

«Маршрут маркирован знаками навигации, оборудован пикниковыми площадками отдыха с лавочками и столами, леерными перилами, видовыми точками», — отметили в пресс-службе.

Маршрут имеет средний (синий) уровень сложности. Он рекомендован для туристов, имеющих начальный опыт походов в горах.

Ранее сообщалось, что общую протяженность экологических троп на курорте «Архыз» в 2025 году планируется увеличить до 100 километров.

«Архыз» — один из популярных курортов России, ориентированный на активный семейный отдых. Он включает в себя две туристические деревни, 27 км трасс и 8 канатных дорог. В этом году курорт планирует принять свыше одного миллиона туристов.