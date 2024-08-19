Два туристических объекта Кубани внедряют новые технологии для комфорта гостей

Два туристических объекта Краснодарского края внедряют бережливые технологии производства в рамках нацпроекта "Производительность труда". Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

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В частности, речь идет про "Сочи парк отель" и санаторий "Заполярье", первые результаты которых в данном направлении должны быть получены в декабре.

"Пока коллеги проходят обучение и этап диагностики, оценивают потери в различных потоках, разрабатывают способы их устранения", - пояснили в пресс-службе.

Так, на одном из объектов уже определили рабочую группу из числа опытных сотрудников, которые обучаются бережливым технологиям, причем пилотным потоком здесь выбрали выездную уборку номера.

В частности, планируется сократить перемещение персонала за счет удобной организации мест хранения расходных материалов, размещения тележек для уборки на каждом этаже и их комплектации в ночное время.

"Оптимизация этого процесса сократит время подготовки номера к заселению, что создаст комфортные условия для гостей", - заметили в пресс-службе.

Кроме того, специалисты регионального центра компетенций, проводящие обучение в рамках нацпроекта, рассчитывают, что полученный опыт послужит основой для внедрения подобных практик в других отелях Кубани.

В пресс-службе напомнили, что вступить в нацпроект могут региональные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля, а также организации туристической индустрии.