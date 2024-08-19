Денис Пушилин рассказал, чем привлекательна ДНР для туристов

В Донбассе много историко-культурных и природных объектов, которые можно включать в туристические программы, как только станет безопасно. Об этом сообщил корреспонденту "РГ" глава ДНР Денис Пушилин.

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"На территории ДНР расположены 80 особо охраняемых природных территорий, в том числе природный парк "Меотида", ландшафтно-рекреационный парки "Донецкий Кряж" и "Зуевский", подходящие для экологического туризма. Также в республике есть семь особо охраняемых природных территорий - природных заказников "Амвросиевский меловой изолят", "Гора Соколиная", "Староласпинский", "Балка Широкая и Балка Казенная". Но, конечно, жемчужина нашего региона - это побережье Азовского моря, самого мелкого в мире, территория с мягким, комфортным климатом, удобным расположением", - сказал Денис Пушилин.

Он отметил, что развитие Приазовья тесно связано с реализацией инвестиционных проектов по восстановлению и созданию новых современных пансионатов, санаториев.