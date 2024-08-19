Денис Пушилин рассказал, чем привлекательна ДНР для туристов
В Донбассе много историко-культурных и природных объектов, которые можно включать в туристические программы, как только станет безопасно. Об этом сообщил корреспонденту "РГ" глава ДНР Денис Пушилин.
"На территории ДНР расположены 80 особо охраняемых природных территорий, в том числе природный парк "Меотида", ландшафтно-рекреационный парки "Донецкий Кряж" и "Зуевский", подходящие для экологического туризма. Также в республике есть семь особо охраняемых природных территорий - природных заказников "Амвросиевский меловой изолят", "Гора Соколиная", "Староласпинский", "Балка Широкая и Балка Казенная". Но, конечно, жемчужина нашего региона - это побережье Азовского моря, самого мелкого в мире, территория с мягким, комфортным климатом, удобным расположением", - сказал Денис Пушилин.
Он отметил, что развитие Приазовья тесно связано с реализацией инвестиционных проектов по восстановлению и созданию новых современных пансионатов, санаториев.
"У нас сформирован реестр объектов туристической инфраструктуры, который состоит из 421 объекта с номерным фондом 5 115 единиц. Из них действует сейчас 118 объектов с 1 923 номерами. Все это предстоит привести в порядок и сделать Азовское побережье любимым местом отдыха и лечения россиян. Для этого есть все условия. Важной является и работа по восстановлению дорог общего пользования, входящих в Азовское кольцо, и создание транспортно-пересадочного узла, включающего автомобильный и железнодорожный вокзалы, а также морской пассажирский порт в Мариуполе", - отметил Денис Пушилин.