Эксперт объяснил ввод обязательных собеседований для иностранных туристов в РФ

В Российском союзе туриндустрии выступили с разъяснениями по поводу постановления правительства, которое вводит обязательные собеседования для иностранцев, желающих получить российскую визу.

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Руководитель комитета РСТ по международному сотрудничеству и гендиректор компании «Свой ТС» Сергей Войтович поспешил развеять опасения: этот документ не усложнит выдачу электронных виз. Процедура их оформления осталась неизменной, так как регулируется отдельным постановлением. Собеседования вводятся для соискателей обычных бумажных виз, которые вклеиваются в паспорта.

«Это логично. За такими документами обращаются те, кто приезжает по делам, оформляет многократную длительную и бизнес-визу», – сказал Войтович.

По его словам, туристов среди них немного, так как они пользуются электронной визой – она дает право однократного въезда на срок до 15 дней.

Тем не менее и за бумажными визами путешественники тоже обращаются. Это происходит, например, из-за того, что вместо 4 дней оформление электронной визы может растянуться на неделю. Арабские и иранские туроператоры ведут продажи мест на самолетах, вылетающих в Россию до последнего, так как клиенты часто принимают решение о поездке в последний момент. И так как российские консульства за рубежом лояльны к туристам, то им порой проще не связываться с электронной визой и сделать бумажную.

«В консульстве в Тегеране или Дубае ее реально поставить за 2 дня», – объяснил Сергей Войтович.

Напомним, что единые электронные визы выдаются с 1 августа прошлого года – за ними могут обращаться граждане 55 стран, в том числе и многих европейских. МИД России готовит предложения по увеличению разрешенного срока пребывания в нашей стране.