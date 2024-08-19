В РСТ прокомментировали влияние извержения вулкана на турпоток

Россияне не отказываются от отдыха на Камчатке из-за извержения вулкана Шивелуч, сообщил Агентству городских новостей «Москва» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Извержение вулкана практически никак не влияет на туристов, поток не такой большой в районе, где происходит извержение. Строят разные прогнозы, поэтому надо учитывать это перед поездкой, но туры не отменяют. Никто из туристов не погиб», – сказал Юрий Барзыкин.

Ранее СМИ сообщали, что извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось накануне перед сильным землетрясением магнитудой 7.0, эпицентр которого зарегистрирован в 108 км от Петропавловска-Камчатского. Столб пепла из купола Каран поднялся на 8 км.