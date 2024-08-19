Нижний Новгород вошел в топ‑5 городов для путешествий в конце лета

Нижний Новгород вошел в топ‑5 городов для путешествий в последние дни лета. Об этом свидетельствуют данные сервиса tutu. На последней день лета путешественники чаще бронируют отели по своей стране — 96%. При этом средний чек суточного проживания в России составляет 3,8 тысячи рублей, а за границей — 4,2 тысячи рублей.

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Нижний Новгород занял 4 место в рейтинге самых популярных городов для поездок на 31 августа по данным бронирований гостиниц. Также в пятерку вошли Санкт-Петербург, Москва, Сочи и Калининград.

Также ж/д направление из Москвы в Нижний Новгород на последний день лета вошло в топ‑5 по востребованности.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Нижний Новгород вошел в топ‑5 направлений для отдыха не у моря в августе.