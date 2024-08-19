Студент МАИ создал приложение-навигатор для туристов

Маёвец Тимур Юсупов разработал приложение для ориентации туристов на местности и планирования походов по России. Тимур учится на 4-м курсе направления «Системы управления, информатика и электроэнергетика».

— При планировании похода туристам приходится искать в Интернете отчёты о прохождениях, сопоставлять различные варианты треков. Это отнимает много времени. Моя идея состоит в том, чтобы прямо в навигаторе изучать все особенности проложенного на карте маршрута, — отметил студент.

Идея приложения появилась у него во время подготовки к пешей экспедиции по Западному Кавказу, которую Тимур возглавлял этим летом. За девять дней группа прошла 150 км.

— Я добавлю свой маршрут в приложение, и другой пользователь сможет увидеть не только путь по карте, но и посмотреть расположение родников, удобные места для установки палаточного лагеря на ночь, будет и информация о местах, где мы видели медведей, — рассказывает Тимур. — Каждый пользователь приложения сможет добавлять свою информацию. Это сделает мир пешего туризма чуть более открытым и доступным.

Приложение будет работать без Интернета.

В этом году Маёвец планирует закончить работу над первым вариантом приложения и выйти на сотрудничество с российской компанией, которая занимается созданием картографического программного обеспечения. А в следующем году Тимур планирует посетить Алтай. Он говорит, что непременно поделится особенностями своего маршрута в приложении.