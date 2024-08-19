Стоит ли туристам опасаться ехать на Камчатку после мощного землетрясения
В воскресенье на Камчатке произошло сильное землетрясение, эпицентр находился в 108 км от Петропавловска-Камчатского. В течение как минимум недели будут наблюдаться афтершоки, которые, по информации Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, будут постепенно угасать. В понедельник, 19 августа, по данным на 11:00 мск было зафиксировано 7 сейсмических событий на приличном расстоянии от административного центра края магнитудой от 3,5 до 5,2.
На туристах ни само ЧП, ни его последствия серьезно не сказались, утверждают представители турбизнеса.
«Ничего не изменилось. На Камчатке землетрясения фиксируются примерно 2–3 раза в месяц», – отметили в туристической компании «Бриз».
«В 7–8 утра – когда все это произошло – у нас выезды на маршруты, некоторых туристов подземные толчки застали в отеле, других уже на маршруте. Я, например, в этот момент находилась на катере. Кто-то, конечно, растерялся, но кому-то, наоборот, понравилось – мол, ого, как интересно. Никакие маршруты не отменены, на туризме происшествие, по сути, никак не сказалось», – прокомментировала TourDom.ru гендиректор «Камчатского бюро путешествий» Ольга Давыдова.
Она добавила, что больше беспокойства было со стороны тех туристов, которые еще только собираются на отдых на полуостров:
«Они спрашивали: “Что нам делать? СМИ пишут, что будет разрушительное землетрясение”. Такой информации нет, с Институтом вулканологии мы на связи. Сейчас идут афтершоки, которые практически не ощущаются».
Кроме подземных толчков, проблем на Камчатке добавляет проснувшийся вулкан Шивелуч (440 км от Петропавловска). Накануне в результате извержения пеплом засыпало часть прилегающей территории. Туристов, отдыхающих на полуострове, и местных жителей призвали не приближаться к горе. Вулкану присвоили красный код авиационной опасности. Это означает, что под запретом полеты самолетов над ним, и тем более восхождения туристов. Между тем аэропорт Петропавловска-Камчатского, судя по онлайн-табло, работает без сбоев в расписании – существенных задержек рейсов нет.
Еще одну аномалию зафиксировали в природном парке «Ключевской». Здесь все запорошило первым снегом, притом что ждали снегопад осенью.
«Обычно это происходит в начале сентября. Для гористой местности это нормальное явление. Однако в этом году природа внесла свои небольшие коррективы, преподнеся сюрприз туристам, оказавшимся на перевале “Клешня”», – рассказали в администрации природного парка.
И порекомендовали путешественникам, планирующим посетить парк «Ключевской», взять с собой теплую одежду и соответствующую экипировку.