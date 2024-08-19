Стоит ли туристам опасаться ехать на Камчатку после мощного землетрясения

В воскресенье на Камчатке произошло сильное землетрясение, эпицентр находился в 108 км от Петропавловска-Камчатского. В течение как минимум недели будут наблюдаться афтершоки, которые, по информации Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, будут постепенно угасать. В понедельник, 19 августа, по данным на 11:00 мск было зафиксировано 7 сейсмических событий на приличном расстоянии от административного центра края магнитудой от 3,5 до 5,2.

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На туристах ни само ЧП, ни его последствия серьезно не сказались, утверждают представители турбизнеса.

«Ничего не изменилось. На Камчатке землетрясения фиксируются примерно 2–3 раза в месяц», – отметили в туристической компании «Бриз».

«В 7–8 утра – когда все это произошло – у нас выезды на маршруты, некоторых туристов подземные толчки застали в отеле, других уже на маршруте. Я, например, в этот момент находилась на катере. Кто-то, конечно, растерялся, но кому-то, наоборот, понравилось – мол, ого, как интересно. Никакие маршруты не отменены, на туризме происшествие, по сути, никак не сказалось», – прокомментировала TourDom.ru гендиректор «Камчатского бюро путешествий» Ольга Давыдова.

Она добавила, что больше беспокойства было со стороны тех туристов, которые еще только собираются на отдых на полуостров:

«Они спрашивали: “Что нам делать? СМИ пишут, что будет разрушительное землетрясение”. Такой информации нет, с Институтом вулканологии мы на связи. Сейчас идут афтершоки, которые практически не ощущаются».

Кроме подземных толчков, проблем на Камчатке добавляет проснувшийся вулкан Шивелуч (440 км от Петропавловска). Накануне в результате извержения пеплом засыпало часть прилегающей территории. Туристов, отдыхающих на полуострове, и местных жителей призвали не приближаться к горе. Вулкану присвоили красный код авиационной опасности. Это означает, что под запретом полеты самолетов над ним, и тем более восхождения туристов. Между тем аэропорт Петропавловска-Камчатского, судя по онлайн-табло, работает без сбоев в расписании – существенных задержек рейсов нет.

Еще одну аномалию зафиксировали в природном парке «Ключевской». Здесь все запорошило первым снегом, притом что ждали снегопад осенью.

«Обычно это происходит в начале сентября. Для гористой местности это нормальное явление. Однако в этом году природа внесла свои небольшие коррективы, преподнеся сюрприз туристам, оказавшимся на перевале “Клешня”», – рассказали в администрации природного парка.

И порекомендовали путешественникам, планирующим посетить парк «Ключевской», взять с собой теплую одежду и соответствующую экипировку.