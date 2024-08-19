Большинство пляжей Калининградской области закрыли для купания

Погода на море 19 августа: большинство пляжей Калининградской области закрыто для купания
В понедельник, 19 августа, на побережье ожидается шторм. Отмечаются сильные волны и отбойное течение. Купание разрешено только в Пионерском и Янтарном, но и там жёлтые флаги — необходимо быть осторожными в воде.
«К вечеру погода ухудшится и начнёт штормить», — прокомментировали спасатели.
Температура воды сохраняет среднее значение в +20 °C. Воздух на всём побережье остыл до +20 °C.
- Балтийск: флаг чёрный, купание запрещено;
- Зеленоградск: флаг чёрный, отдых на воде под запретом;
- Светлогорск: флаг чёрный, запрещено находиться в воде; Пионерский: флаг жёлтый, купаться следует с осторожностью;
- Янтарный: флаг жёлтый, можно купаться, но стоит быть внимательным в воде.
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