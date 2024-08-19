Большинство пляжей Калининградской области закрыли для купания

В понедельник, 19 августа, на побережье ожидается шторм. Отмечаются сильные волны и отбойное течение. Купание разрешено только в Пионерском и Янтарном, но и там жёлтые флаги — необходимо быть осторожными в воде.

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«К вечеру погода ухудшится и начнёт штормить», — прокомментировали спасатели.

Температура воды сохраняет среднее значение в +20 °C. Воздух на всём побережье остыл до +20 °C.

Балтийск: флаг чёрный, купание запрещено;

Зеленоградск: флаг чёрный, отдых на воде под запретом;

Светлогорск: флаг чёрный, запрещено находиться в воде; Пионерский: флаг жёлтый, купаться следует с осторожностью;

Янтарный: флаг жёлтый, можно купаться, но стоит быть внимательным в воде.

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