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Погода на море 19 августа: большинство пляжей Калининградской области закрыто для купания

В понедельник, 19 августа, на побережье ожидается шторм. Отмечаются сильные волны и отбойное течение. Купание разрешено только в Пионерском и Янтарном, но и там жёлтые флаги — необходимо быть осторожными в воде.

Большинство пляжей Калининградской области закрыли для купания
© РИА Новости
«К вечеру погода ухудшится и начнёт штормить», — прокомментировали спасатели.

Температура воды сохраняет среднее значение в +20 °C. Воздух на всём побережье остыл до +20 °C.

  • Балтийск: флаг чёрный, купание запрещено;
  • Зеленоградск: флаг чёрный, отдых на воде под запретом;
  • Светлогорск: флаг чёрный, запрещено находиться в воде; Пионерский: флаг жёлтый, купаться следует с осторожностью;
  • Янтарный: флаг жёлтый, можно купаться, но стоит быть внимательным в воде.

Информация актуальна на момент публикации.

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