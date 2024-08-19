Арбуз на мангале и хоровод: чем удивил ягодный фестиваль в Кисловодске

Кисловодск на два дня превратился в арбузную столицу России. В курортном городе провели второй фестиваль «Ягодный берег Ставрополья». Праздник отметили на территории Старого озера, которое в августе 2024 года открыли впервые за 20 лет.

На фестиваль привезли 50 тонн арбузов, установили интерактивные локации, подготовили мастер-классы и семичасовой музыкальный фольклорный блок. Самые активные могли посоревноваться в турнире «Арбузный рыцарь». Участники должны были как можно скорее доплыть до финиша на сапах, не потеряв сочный груз.

— Край казачий, поэтому была и фланкировка шашками с рубкой арбузов. Самым ярким зрелищем стал «Гигантский семейный ставропольский хоровод». 2024 человека из разных уголков России — рекордное количество на Ставрополье — длинным ручейком прошли вдоль береговой линии и вернулись на главную площадь фестиваля по 500-метровому пирсу над водной гладью, — рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

В рамках фестиваля прошло ледяное арбузное шоу — его зрители могли увидеть, как мастера экспериментируют с сухим льдом. Гостей угощали арбузным пуншем из 10 разных сортов ягоды и блюдами на мангале.

На «Ягодном берегу» приготовили арбузный гаспачо с томатным соком, арбуз, запеченный на мангале с моцареллой, ягодные бургеры, десерты из арбузов, дыни и знаменитой на всю страну кисловодской клубники. Туристов больше всего впечатлили арбузные хинкали, плов и хачапури.