В Магасе обсудят развитие туризма на Кавказе

Круглый стол «Туризм на Кавказе: как сохранить традиции и сделать путешествие комфортным в условиях растущего спроса» состоится в рамках форума ОП РФ «Сообщество», который пройдет в Магасе 22–23 августа.

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Как отметил председатель Комиссии ОП РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Андрей Максимов, в последние годы территории Северного Кавказа стали массовым туристическим направлением, востребованным у туристов из разных регионов страны.

«Культурный и природный колорит, красота гор и селений, яркость образов и ремесел Кавказа быстро набрали популярность и сделали туристические потоки в этих краях массовыми за очень короткое время», — подчеркнул член ОП РФ.

В ходе дискуссии будут затронуты вопросы развития малоизвестных направлений туризма на Северном Кавказе, а также возможные пути решения задач, связанных с развитием туристической инфраструктуры. Среди них — обеспечение достаточного количества мест размещения, транспортной доступности, а также экскурсионное обеспечение. Кроме того, будут вынесены на обсуждение проблемы подготовки туристических кадров.

«На сегодняшний день можно констатировать, что благодаря сохранности местных традиций Кавказ стал еще более мощным глобальным брендом. Однако прорывное развитие туриндустрии ставит под угрозу сохранение локального колорита, с одной стороны, а с другой — обнажает проблему перегруза инфраструктуры наиболее популярных мест, дефицита мест размещения, сложностей логистики, концентрации туристов в ограниченном числе раскрученных точек при неразвитости других территорий», — подчеркнул Андрей Максимов.

Тема форума «Сообщество» в Магасе — «Величие России: сохранение наследия и многовековых традиций».