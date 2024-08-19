«Потрясающая природа»: названы лучшие курорты России для пожилых

Россия имеет на своей территории большое количество хороших лечебных санаториев, где могут отдохнуть пожилые люди, рассказала туристический агент Наталия Ансталь в беседе с NEWS.ru. Но если речь идет о природе и чистом воздухе, в первую очередь люди, по ее словам, выбирают Минеральные воды и Ессентуки.

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Также выбирают Алтай: хорошие санатории, потрясающая природа, уединение с природой — один из лучших вариантов, — отметила Ансталь.

Раньше, по ее словам, популярностью пользовался Крым. Однако сегодня ехать туда готовы не все, добавила эксперт. Хорошие санатории, красивую природу с чистым воздухом и морем можно найти и в Сочи, сказала турагент.

Кабардино-Балкария, Адыгея. Калининградская область. Вариантов много, — резюмировала она.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития внесло законопроект, позволяющий отелям в России предлагать посетителям более дешевые невозвратные тарифы. При таком виде бронирования клиентам не будут возвращать оплату за номер.

До этого россиянам рекомендовали не медлить с покупкой туров на лето. По словам главы Союза туристических агентств Сергея Голова, в России на 60% увеличился спрос на пляжный отдых, поэтому покупать летние туры выгоднее заранее.