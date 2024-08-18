Отдохнувшие в Геленджике туристы возмущены заоблачными ценами

Туристы, отдохнувшие в Геленджике, возмущены ценами на российском курорте. Они сравнивают его с Сочи и поражаются качеству сервиса и его стоимости.

Сперва турист отметил, что купаться в Геленджике лучше на галечных пляжах, так как вода там чище. В числе негативных моментов мужчина отметил частые отключения электричества, а значит неработающие в жару кондиционеры. Кроме того, местные жители рассказали ему про регулярные перебои с водоснабжением, особенно в пик туристического сезона.

Кроме того, снять отель, пансионат или гостевой дом в Геленджике оказалось дороже, чем в Сочи. Оставил желать лучшего и общепит: цены кусаются, а там, где более демократичные ценники надо заранее бронировать места в кафе. Еще один момент, омрачивший отдых приезжего — обилие электросамокатов на набережной. Это при том, что кругом висят знаки, запрещающие передвижение на них, процитировали туриста в блоге «Нескучный туризм».

Еще одна туристка отметила дороговизну на трансфер от Сочи до Геленджика и цены на проживание в отеле. Вместе с друзьями она арендовала двухместный номер на 4 ночи за 30 тыс. рублей. Поездка из Сочи обошлась в 5,5 тыс. рублей.