Где можно отдохнуть осенью

Если в норме на одного человека на пляже должно приходиться 5 квадратных метров, то в августе на некоторых отечественных курортах это показатель снизили до 2-3 квадратных метров. Поэтому люди, не готовые в буквальном смысле бороться за место под солнцем, выбирают для путешествий бархатный сезон. Куда отправиться на отдых осенью и сколько можно сэкономить на путевке, разбиралась «Парламентская газета».

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Без толпы, жары и переплат

Бархатным сезоном традиционно считают месяцы с сентября по ноябрь. По одной из версий, этот термин появился в конце XIX века, когда врачи стали отправлять состоятельных клиентов на морской отдых в начале осени. Дамы прогуливались по набережным в бархатных платьях, отсюда и пошло название сезона. Другая версия связывает название с приятной погодой. На морском побережье уже нет изнуряющей жары, а в северных регионах или в горах еще не так холодно.

Еще одно преимущество сентябрьского отдыха — отсутствие толп туристов по сравнению с июлем и августом. Как сообщил Российский союз туриндустрии, в августе многие европейские морские курорты перегружены и вводят ограничения — от запрета курения и музыки на пляжах до спецпропусков. А на пляжах гостиниц идет борьба с туристами, которые спозаранку занимают лучшие места под солнцем и устраивают настоящие «войны полотенец». Отечественные курорты тоже переполнены. В Сочи на один квадратный метр пляжа приходится в среднем 2,7 человека, в Анапе — 10,3 человека, в Новороссийске — 8,9 человека. В Геленджике показатель составляет 3,4.

Кроме того, в бархатный сезон отдых обойдется дешевле. В Турции и на российских курортах цены будут на 10-20 процентов ниже, чем в июле и августе, сказал «Парламентской газете» вице-президент РСТ Дмитрий Горин: «Если человек может позволить себе взять отпуск осенью, это станет хорошей возможностью отдохнуть при комфортной погоде и с меньшим бюджетом». Конечно, цена на зарубежные туры зависит от курса валют, но в любом случае будет более доступной, чем летом.

Египет обгоняет Турцию

У российских туристов вырос интерес к отдыху в ОАЭ в бархатный сезон, сказал Горин. В этой стране можно найти разные цены на туры в зависимости от эмирата. Предложения конкурируют в том числе и с популярной Турцией.

Таиланд тоже очень востребован у наших соотечественников с конца августа и в сентябре — октябре. В стране начинается зимний сезон, а это значит, увеличивается количество авиарейсов. Средний чек за тур на двоих, включая перелет, составит от 250 до 350 тысяч рублей, сказал эксперт.

Поедут путешественники и в Египет. В Средиземноморье сезон завершается, и курорты Красного моря получают больший приток туристов. Россияне посетят и менее популярные страны с прямым авиасообщением — Мальдивы, Кубу, Шри-Ланку. А экзотическая Индонезия популярна, даже несмотря на то, что прямых рейсов в нее пока нет. По востребованности она уже превысила допандемийные показатели. На сервисах подбора путешествий тур на семь ночей в Индонезию можно найти в среднем за 210-260 тысяч рублей. Это цена с перелетом и завтраком за двух человек.

К морю в Крым или к озерам в Карелию

В России в сентябре — октябре продолжится сезон на курортах Краснодарского края, включая Сочи, Анапу, Геленджик, сказал «Парламентской газете» вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. А в Крыму спрос продолжает расти и на бархатный сезон, сообщили в РСТ. Туры продают значительно лучше, чем год назад. В том числе это связано с тем, что цена гостиниц ниже по сравнению с соседними регионами черноморского побережья. Отельеры Крыма не повышали цены с прошлого года либо подняли их незначительно, на десять процентов. С января по июль турпоток в Крым уже составил почти 3,3 миллиона человек — это на 19 процентов больше, чем годом ранее.

Бархатный сезон станет хорошим временем не только для морского отдыха, но и для путешествий по родной стране. Например, в Карелии туристы смогут насладиться природой региона до начала дождей, сказал Мурадян. Еще одно интересное направление — Кольский полуостров, в том числе Мурманск и Териберка. Уникальные природные красоты и достопримечательности можно посмотреть, пока еще не стало очень холодно.