В чем ценность музея-заповедника «Танбалы» в Казахстане

В этом году исполнилось 20 лет, как заповедник-музей «Танбалы» в Алматинской области вошел в список наследия ЮНЕСКО. Каждый год сюда приезжают все больше посетителей, чтобы увидеть петроглифы, передает корреспондент «МИР 24» Александра Салмина.

Каждый рисунок – будь то «солнцеголовое» божество верхом на быке, корова, которая вынашивает теленка, сцены охоты и ритуальные танцы – является шедевром наскального искусства. Туристы из Франции приехали за тысячи километров, чтобы разгадать тайны древности.

«Есть запрос от туристов, особенно от европейских туристов, которые интересуются культурой и историей Казахстана. Мне очень нравится сюда приезжать, потому что можно вживую увидеть петроглифы, они все в своей естественной среде находятся», – рассказала сертифицированный гид по Алматы и Алматинской области Айтолкын Ильясова.

В год археологический комплекс «Танбалы» посещают до 15 тысяч путешественников. Ольга Гумирова – журналист по образованию, по призванию – охотница за петроглифами. Впервые увидела наскальные рисунки именно здесь в 90-е годы.

«Это сакральное место на протяжении четырех тысяч лет, а возможно и дальше. Вплоть до последнего времени люди сюда приходили в такие праздники, как Наурыз, и здесь они навязывали тряпочки на деревья», – отметила исполнительный директор общественного Фонда «Охотники за петроглифами» Ольга Гумирова.

Эта местность в древности называлась «Киели сай» или «священная долина». Только в этой группе заповедника представлено больше 400 наскальных рисунков.

«Преобладают изображения эпохи бронзы. Кроме «солнцеголового», здесь есть большой рисунок быка, сцены жертвоприношения, исторические события. Можно также увидеть, как древние люди приручали животных в то время», – подчеркнул заместитель директора «Танбалы» Ринат Шарипов.

По местному преданию, священную долину стережет рыжая лисица. Встреча с ней приносит благополучие и счастье, рассказывает Ринат Шарипов. Говорит, он и сам ее видел, как и многие туристы.

Ученые десятки лет пытаются расшифровать послания древних людей. Пантеон с семью божествами рождает немало версий: почему «солнцеголовые» разные, и что значит этот танец.

«Самое известное предположение, что это семь дней недели и 12 месяцев в году. Это рисунки эпохи бронзы, уровень мастерства очень высокий, и они прекрасно сохранились», – добавил Ринат Шарипов.

Казахстан называют страной петроглифов. В республике около 300 скоплений, а в них – еще десятки тысяч рисунков. Но по оценке археологов, их может быть в пять раз больше, и лишь немногие находятся под защитой.

«Петроглифы у нас практически не защищены. Особенно те скопления, которые не паспортизированы. Паспортизация предполагает охранные зоны. При очередной переделке закона об охране археологических памятников был убран один очень важный пункт, и мы за его возвращение вместе с депутатами так сказать боремся. Пункт этот предполагал, что археологический памятник попадает под охрану государства с момента его обнаружения», – заявила Ольга Гумирова.

«Танбалы» же государство строго охраняет. Уже 20 лет этот музей под открытым небом – в списке мирового наследия ЮНЕСКО.

«До открытия заповедника некоторые люди, которые пасли здесь скот или останавливались, чтобы посмотреть на петроглифы, портили ценные изображения своими надписями. С 2000-х годов началась активная работа защите и по восстановлению. Казахстанские специалисты занимались реконструкцией, делали заплатки. Сейчас случаев вандализма у нас не бывает», – подчеркнул Шарипов.

Площадь заповедника – 3800 гектаров. Здесь можно встретить больше пяти тысяч наскальных рисунков. Эти уже тюркского периода. Сохранилась уникальная сцена соколиной охоты и танба – особый родовой знак. На территории – десятки поселений и больше сотни погребений. Раскопки и исследования не прекращаются ни на минуту, рассказывают специалисты. И скоро они объявят о новых открытиях.