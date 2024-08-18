Самое опасное озеро России: почему нельзя подходить к Малому Семячику

На территории России расположено множество уникальных природных объектов, поражающих своей красотой и историей происхождения. Среди них Малый Семячик, вулкан в 135 километрах от Петропавловска-Камчатского. В одном из его кратеров находится кислотное озеро Троицкое, появившееся, предположительно, в 1940-х годах в результате незафиксированного землетрясения.

© Русская семерка

Несмотря на то, что регион привлекает туристов, желающих искупаться в водоёме не находится, и на то есть весомые причины. У озера есть второе название — Зелёное. Именно такой показалась вода участникам экспедиции 1946 года, которые впервые описали затопленный кратер. В дальнейшем водоём неоднократно менял цвет. Вода в нём становилась бирюзовой, серой, лазоревой, а в 90-х годах он стал неожиданно замерзать. Объясняется такая смена цветов большим содержанием серы. Кислотность же озера колеблется на уровне единицы. При этом нормой этого показателя для поверхностных водоёмов считается pH от 6,5 до 8,5. Не уступает Троицкое и морям по количеству солей. Их содержание достигает 50 граммов на литр, что заметно выше концентрации в морской воде. Чрезвычайно токсичны пары плавиковой кислоты, которую содержат воды озера. Капли способны разъесть одежду, снаряжение, оборудование. Известен также случай, когда учёные для проведения опытов рискнули отправиться на середину водоёма. Лодка выдержала, а вот алюминиевые весла — нет.

Вулканологи смогли добраться до берега, а позже они признались — их спасение иначе как чудом и не назовёшь. Не получится находиться долго и на берегу озера. Сера выделяет пары, которые имеют характерный запах тухлых яиц. При длительном вдыхании химического соединения медленная смерть неизбежна. Первые признаки интоксикации — головные боли, общая слабость, потеря веса, частые обмороки. Чтобы избежать отравления парами, специалисты, вынужденные проводить исследования в непосредственной близости от необычного географического объекта, надевают противогазы. Туристам же рекомендуют и вовсе отказаться от посещения кислотного озера. Взамен путешественники могут насладиться красотой Троицкого с высоты птичьего полёта, заказав вертолётный тур. В таком случае и ядовитые пары, и кислота не страшны. К тому же сверху лучше всего видна совершенная форма водоёма.