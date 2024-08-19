На Дону пройдет фестиваль туризма и гастрономии «Хутор Фест»

В субботу, 24 августа, в хуторе Петровском Неклиновского района состоится четвертый фестиваль «Хутор Фест». Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

Каждый год у фестиваля появляется новая тема. В этом году он посвящен русским сказкам.

- Фестиваль призван популяризировать два новых направления: органическую продукцию и агротуризм. Основная идея мероприятия - привлечь внимание к сельскому туризму, дать возможность отдохнуть вдали от города и зарядиться энергией природы, а также попробовать вкусную и полезную еду, - говорится в сообщении.

Программа фестиваля:

• отдых за городом в живописной местности;

• полезная органическая еда и продукция локальных фермеров;

• фотозоны в стиле сельской эстетики;

• свыше 30 ремесленных мастер-классов (от ткачества из трав до гончарных и кузнечных мастерских);

• детская творческая и игровая зона «Органика-Дети»;

• игры, квесты, конкурсы, хороводы, народные игры;

• прогулки босиком по тактильной экотропе;

• живая музыка на сцене и песни у костра;

• кемпинг и любование звездным небом вдали от города.