На Дону пройдет фестиваль туризма и гастрономии «Хутор Фест»

В субботу, 24 августа, в хуторе Петровском Неклиновского района состоится четвертый фестиваль «Хутор Фест». Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций.
Каждый год у фестиваля появляется новая тема. В этом году он посвящен русским сказкам.
- Фестиваль призван популяризировать два новых направления: органическую продукцию и агротуризм. Основная идея мероприятия - привлечь внимание к сельскому туризму, дать возможность отдохнуть вдали от города и зарядиться энергией природы, а также попробовать вкусную и полезную еду, - говорится в сообщении.
Программа фестиваля:
• отдых за городом в живописной местности;
• полезная органическая еда и продукция локальных фермеров;
• фотозоны в стиле сельской эстетики;
• свыше 30 ремесленных мастер-классов (от ткачества из трав до гончарных и кузнечных мастерских);
• детская творческая и игровая зона «Органика-Дети»;
• игры, квесты, конкурсы, хороводы, народные игры;
• прогулки босиком по тактильной экотропе;
• живая музыка на сцене и песни у костра;
• кемпинг и любование звездным небом вдали от города.