Туристов на Камчатке призвали не приближаться к вулкану Шивелуч

На Камчатке после сильнейшего землетрясения начал извергаться вулкан Шивелуч. Сегодня утром он выбросил столб пепла высотой 5 км.

Пылевой шлейф распространился на юго-восток полуострова. В поселках осел небольшой объем вулканической пыли. Очевидцы выложили видео с рыболовецкого корабля в Тихом океане, где видно, что все судно покрыто пеплом.

Специалисты предупредили, что вулкан продолжит извержение, в ближайшее время допустимы выбросы на высоту до 10 км. Туристов, отдыхающих на полуострове, и местных жителей призвали не приближаться к горе. Вулкану присвоили красный код авиационной опасности. Это означает, что под запретом полеты самолетов над ним, и тем более восхождения туристов.

Накануне на Камчатке произошло мощное землетрясение. Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 108 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 6 км. Толчки почувствовали люди во многих населенных пунктах. По оценке камчатского филиала Геофизической службы РАН, интенсивность колебаний составила 6 баллов по шкале Рихтера.

В квартирах падала мебель, испуганные люди выбегали на улицу.

«Качало так, что мама не горюй. Меня саму до сих пор трясет. На даче у нас обвалилась даже труба», – рассказывают очевидцы ЧП.

Сегодня утром в Тихом океане продолжались афтершоки. Затихающий процесс может продолжаться долго, но сильных землетрясений при этом ждать не стоит, пояснили специалисты. Отдельные толчки силой до 5 баллов ученые прогнозируют лишь в Петропавловске-Камчатском.

В настоящее время все учреждения полуострова работают штатно, разрушений и пострадавших нет.

В сентябре 2023 года TourDom.ru писал, что камчатские вулканы Шивелуч и Ключевская сопка и без извержений приносят неприятности туристам. Сильный ветер поднял со склонов облака пепла на высоту до 3,5 км. В результате вулканам присвоили оранжевый код авиаопасности. МЧС призвал людей не приближаться к горам ближе чем на 25 км.

Такие рекомендации связаны с риском для жизни отдыхающих. Осенью 2022 года девять туристов погибли при восхождении на Ключевскую сопку. Туркомпания провела тур, несмотря на действующий запрет на посещение вулкана.