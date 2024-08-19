В АТОР поддержали введение невозвратных тарифов для отелей

Отмена бронирований наносит ощутимый урон отелям, которые часто не успевают повторно заполнить свой номерной фонд, сказал НСН вице-президент АТОР Александр Курносов.

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Невозвратный тариф гарантирует заполняемость отелям, при этом туристы получат возможность размещения по более выгодной цене, сообщил в интервью НСН вице-президент АТОР Александр Курносов.

В Минэкономразвития подготовили изменения в правилах предоставления гостиничных услуг, которые позволят туристам при бронировании отеля выбрать возвратный или невозвратный тариф, следует из размещенного на портале официальной информации проекта постановления правительства. Нововведение может вступить в силу с 1 марта 2025 года. По словам Курносова, это позволит отелям снизить издержки.

«Отказ от проживания наносит урон гостинице, которая планирует получить определенное количество туристов. При аннуляции отели часто не успевают вновь заполнить весь свой номерной фонд. На сегодня в сегменте деловых поездок примерно 13% аннуляций запросов на бронирование проживания. В сегменте В2С, то есть при розничных продажах туристам, аннуляции бронирований достигают 19-22%.», - заявил он.

Как добавил собеседник НСН, с введением невозвратных тарифов отели смогут предложить туристам взаимовыгодные условия.

«Предполагается, что гость сам будет выбирать возвратный или невозвратный тариф. Как правило, невозвратные варианты по цене ниже стандартной, в этом его основное преимущество для туриста. Это взаимовыгодные условия – гостиница уверена, что получит определенную сумму за размещение, а турист в случае поездки может получить номер дешевле стандартного размещения», - подытожил он.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников рассказал «Радиоточке НСН», что рост затрат и нехватка кадров вынуждают отели регулярно увеличивать стоимость номеров.