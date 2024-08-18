Куда отправиться из Москвы на выходные

Пусть лето подходит к концу, сезон путешествий — в самом разгаре. Даже если вы никогда не берете отпуск в конце августа или в сентябре, возможность отдохнуть, получить новые впечатления и сменить обстановку есть всегда. Отличным способом перезагрузки и снятия стресса может стать короткая поездка в другой город, для которой хватит и обычных выходных. «Мослента» вместе с «Яндекс Путешествиями» разбиралась, как правильно планировать такие мини-путешествия и до каких интересных локаций можно быстро добраться из Москвы.
Про самые популярные путешествия
Короткие поездки по России — не только хороший способ быстро сменить обстановку и отдохнуть от деловой суеты, но и один из самых доступных видов путешествий. Короткие поездки на выходные, по данным опроса «Яндекс Путешествий», составляют половину от всех поездок по России, 43 процента россиян отправляются в такие поездки раз в месяц или чаще.
Подобные мини-путешествия хороши и тем, что даже если планы сорвутся по какой-то причине, вы сможете сдать билеты на поезд и отменить бронирования без больших потерь — с длительными поездками это вряд ли получится.
Про правила комфортной поездки
Чтобы путешествие прошло с максимальным комфортом, начинайте готовиться к поездке примерно за неделю до планируемой даты. Если вы собираетесь путешествовать не в высокий туристический сезон, купить билеты в ближайшие города и забронировать отель не составит труда. Большой плюс — к тому моменту уже будет прогноз погоды на ближайшие дни, так что вы легко сможете выбрать самое приятное для себя направление.
Лучше выбрать для поездки локации, путь до которых займет как можно меньше времени. В идеале ищите места, куда можно доехать за 3-4 часа на поезде или автомобиле. Заядлые путешественники обычно выезжают в пятницу вечером, чтобы утром следующего дня уже наслаждаться отдыхом.
Выбирайте отели и апартаменты рядом с достопримечательностями, которые хотели бы посмотреть. Так получится сэкономить время на перемещениях и уделить больше внимания посещению интересных мест.
Достопримечательности для посещения лучше выбрать заранее и добавить их в отдельный список. Например, на онлайн-картах часто отмечены главные достопримечательности, и можно не только выбрать конкретные локации, но и сразу продумать маршрут. Не ограничивайте себя по времени: выберите больше локаций, чем вы можете посетить. Если какие-то из них в моменте окажутся закрыты или недоступны, вам всегда будет, на что потратить освободившееся время.
Еще один способ погружения в среду — питаться в местных кафе и ресторанах. Кухня даже в ближайших городах может очень сильно отличаться, как и вкусы местных жителей. К тому же многие заведения готовят блюда из продуктов местного происхождения — и разница может быть очень существенной.
Почувствовав усталость, не пересиливайте себя, отправляясь ко всем оставшимся в списке туристическим локациям. Главная задача в любой поездке — отдохнуть и почувствовать прилив сил, а не вернуться домой уставшим и вымотанным.
Про Коломну
На сравнительно небольшом расстоянии от Москвы есть множество интересных городов и локаций, которые стоит посетить хотя бы один раз. Кроме того, дорога до них не ударит по вашему бюджету, а местные цены на размещение порадуют своей демократичностью.
Город идеально подойдет для тех, кто хочет отдохнуть от многоэтажек, напряженного трафика и повседневной уличной суеты. Хотя частичка Москвы в Коломне все же есть: здесь одноименная река соединяется с Окой и Коломенкой. Один из древнейших городов Московской области порадует гостей стенами древнего кремля, а также Соборной площадью, местными музеями, традиционными калачами и легендарной пастилой.
Как добраться: электричка от Москвы до Коломны обойдется всего в 400 рублей с человека, а в дороге вы проведете не более 2,5 часа.
Где остановиться: городские трехзвездочные отели сдают двухместные номера по цене от 4000 рублей в сутки.
Про Ярославль
Столица Золотого кольца России и один из древнейших городов страны, Ярославль может похвастаться тем, что его исторический центр внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Город встретит вас огромным числом исторических памятников, уникальными археологическими экспонатами и не только. Может быть, все интересные локации за выходные посмотреть и не получится, но и общее впечатление стоит того, чтобы потратить на этот город два дня.
Как добраться: путь от Москвы до Ярославля на «Ласточке» займет не более 3,5 часа. Самые дешевые билеты на нее стоят 1600 рублей.
Где остановиться: местные отели трехзвездочного уровня сдают номера по цене от 2000 рублей в сутки.
Про Тулу
Местные власти стараются сделать из города уникальный туристический центр, и здесь действительно есть, что посмотреть. Рядом с древней крепостью расположен променад с множеством интерактивных музеев, а еще в пешей доступности работает гастрономическое пространство с множеством заведений на любой вкус. Ну и, конечно же, в местных лавках можно найти оригинальные тульские пряники с самыми разными вкусами.
Как добраться: проще всего из Москвы до Тулы доехать на электричке — время в пути займет от двух с половиной часов, а билет обойдется в 700 рублей или дороже, в зависимости от времени в пути.
Где остановиться: переночевать в одном из тульских трехзвездочных отелей можно по цене от 2400 рублей.
Про Клин
Особенная черта этого города в том, что, несмотря ни на что, ему удалось сохранить свою историческую самобытность. Местные торговые ряды, появившиеся в XIX веке, сейчас работают точно так же, как и в прошлом, а стеклодувы из музея елочных игрушек с радостью поделятся с туристами секретами своего мастерства. Также в городе можно найти дома Петра Чайковского и Аркадия Гайдара: оба в свое время проживали в Клину.
Как добраться: дорога от Москвы до Клина на электричке займет 1-2 часа, а билет обойдется всего в 350 рублей или немного дороже.
Где остановиться: местные трехзвездочные отели предлагают доступные двухместные номера стоимостью от 3200 рублей.
Переславль-Залесский
Первые поселения рядом с городом начали появляться еще в VII веке, но в современном виде он оформился только в 1152 году благодаря Юрию Долгорукому. Рядом с городом находится Плещеево озеро, известное тем, что именно здесь будущий царь Петр I создал свою «Потешную флотилию». Туристы, посетившие город, очень рекомендуют познакомиться с местной природой и поискать следы живших здесь в древности финно-угорских племен.
Как добраться: автобус из Москвы до города идет около двух часов, а билет стоит от 600 рублей в одну сторону. Транспорт отправляется с центрального автовокзала рядом с метро «Щелковская».
Где остановиться: снять двухместный номер в трехзвездочном отеле Переславля-Залесского можно минимум за 3500 рублей.