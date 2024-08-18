Куда отправиться из Москвы на выходные

Пусть лето подходит к концу, сезон путешествий — в самом разгаре. Даже если вы никогда не берете отпуск в конце августа или в сентябре, возможность отдохнуть, получить новые впечатления и сменить обстановку есть всегда. Отличным способом перезагрузки и снятия стресса может стать короткая поездка в другой город, для которой хватит и обычных выходных. «Мослента» вместе с «Яндекс Путешествиями» разбиралась, как правильно планировать такие мини-путешествия и до каких интересных локаций можно быстро добраться из Москвы.

Про самые популярные путешествия

Короткие поездки по России — не только хороший способ быстро сменить обстановку и отдохнуть от деловой суеты, но и один из самых доступных видов путешествий. Короткие поездки на выходные, по данным опроса «Яндекс Путешествий», составляют половину от всех поездок по России, 43 процента россиян отправляются в такие поездки раз в месяц или чаще.

Подобные мини-путешествия хороши и тем, что даже если планы сорвутся по какой-то причине, вы сможете сдать билеты на поезд и отменить бронирования без больших потерь — с длительными поездками это вряд ли получится.

Про правила комфортной поездки

Чтобы путешествие прошло с максимальным комфортом, начинайте готовиться к поездке примерно за неделю до планируемой даты. Если вы собираетесь путешествовать не в высокий туристический сезон, купить билеты в ближайшие города и забронировать отель не составит труда. Большой плюс — к тому моменту уже будет прогноз погоды на ближайшие дни, так что вы легко сможете выбрать самое приятное для себя направление.

© Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Лучше выбрать для поездки локации, путь до которых займет как можно меньше времени. В идеале ищите места, куда можно доехать за 3-4 часа на поезде или автомобиле. Заядлые путешественники обычно выезжают в пятницу вечером, чтобы утром следующего дня уже наслаждаться отдыхом.

Выбирайте отели и апартаменты рядом с достопримечательностями, которые хотели бы посмотреть. Так получится сэкономить время на перемещениях и уделить больше внимания посещению интересных мест.

Достопримечательности для посещения лучше выбрать заранее и добавить их в отдельный список. Например, на онлайн-картах часто отмечены главные достопримечательности, и можно не только выбрать конкретные локации, но и сразу продумать маршрут. Не ограничивайте себя по времени: выберите больше локаций, чем вы можете посетить. Если какие-то из них в моменте окажутся закрыты или недоступны, вам всегда будет, на что потратить освободившееся время.

Еще один способ погружения в среду — питаться в местных кафе и ресторанах. Кухня даже в ближайших городах может очень сильно отличаться, как и вкусы местных жителей. К тому же многие заведения готовят блюда из продуктов местного происхождения — и разница может быть очень существенной.

Почувствовав усталость, не пересиливайте себя, отправляясь ко всем оставшимся в списке туристическим локациям. Главная задача в любой поездке — отдохнуть и почувствовать прилив сил, а не вернуться домой уставшим и вымотанным.

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Про Коломну

На сравнительно небольшом расстоянии от Москвы есть множество интересных городов и локаций, которые стоит посетить хотя бы один раз. Кроме того, дорога до них не ударит по вашему бюджету, а местные цены на размещение порадуют своей демократичностью.

Город идеально подойдет для тех, кто хочет отдохнуть от многоэтажек, напряженного трафика и повседневной уличной суеты. Хотя частичка Москвы в Коломне все же есть: здесь одноименная река соединяется с Окой и Коломенкой. Один из древнейших городов Московской области порадует гостей стенами древнего кремля, а также Соборной площадью, местными музеями, традиционными калачами и легендарной пастилой.

Как добраться: электричка от Москвы до Коломны обойдется всего в 400 рублей с человека, а в дороге вы проведете не более 2,5 часа.

Где остановиться: городские трехзвездочные отели сдают двухместные номера по цене от 4000 рублей в сутки.

© Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Про Ярославль

Столица Золотого кольца России и один из древнейших городов страны, Ярославль может похвастаться тем, что его исторический центр внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Город встретит вас огромным числом исторических памятников, уникальными археологическими экспонатами и не только. Может быть, все интересные локации за выходные посмотреть и не получится, но и общее впечатление стоит того, чтобы потратить на этот город два дня.

Как добраться: путь от Москвы до Ярославля на «Ласточке» займет не более 3,5 часа. Самые дешевые билеты на нее стоят 1600 рублей.

Где остановиться: местные отели трехзвездочного уровня сдают номера по цене от 2000 рублей в сутки.

© Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Про Тулу

Местные власти стараются сделать из города уникальный туристический центр, и здесь действительно есть, что посмотреть. Рядом с древней крепостью расположен променад с множеством интерактивных музеев, а еще в пешей доступности работает гастрономическое пространство с множеством заведений на любой вкус. Ну и, конечно же, в местных лавках можно найти оригинальные тульские пряники с самыми разными вкусами.

Как добраться: проще всего из Москвы до Тулы доехать на электричке — время в пути займет от двух с половиной часов, а билет обойдется в 700 рублей или дороже, в зависимости от времени в пути.

Где остановиться: переночевать в одном из тульских трехзвездочных отелей можно по цене от 2400 рублей.

© Фото: lana1501 / Фотобанк Лори

Про Клин

Особенная черта этого города в том, что, несмотря ни на что, ему удалось сохранить свою историческую самобытность. Местные торговые ряды, появившиеся в XIX веке, сейчас работают точно так же, как и в прошлом, а стеклодувы из музея елочных игрушек с радостью поделятся с туристами секретами своего мастерства. Также в городе можно найти дома Петра Чайковского и Аркадия Гайдара: оба в свое время проживали в Клину.

Как добраться: дорога от Москвы до Клина на электричке займет 1-2 часа, а билет обойдется всего в 350 рублей или немного дороже.

Где остановиться: местные трехзвездочные отели предлагают доступные двухместные номера стоимостью от 3200 рублей.

© Фото: Дмитрий Неумоин / Фотобанк Лори

Переславль-Залесский

Первые поселения рядом с городом начали появляться еще в VII веке, но в современном виде он оформился только в 1152 году благодаря Юрию Долгорукому. Рядом с городом находится Плещеево озеро, известное тем, что именно здесь будущий царь Петр I создал свою «Потешную флотилию». Туристы, посетившие город, очень рекомендуют познакомиться с местной природой и поискать следы живших здесь в древности финно-угорских племен.

Как добраться: автобус из Москвы до города идет около двух часов, а билет стоит от 600 рублей в одну сторону. Транспорт отправляется с центрального автовокзала рядом с метро «Щелковская».

Где остановиться: снять двухместный номер в трехзвездочном отеле Переславля-Залесского можно минимум за 3500 рублей.