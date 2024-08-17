Сексуальные бортпроводники: почему вся страна вдруг стала от них фанатеть

В последние недели лета в российских соцсетях «вирусятся» ролики с участием привлекательных сотрудников Росавиации. Все видео похожи друг на друга: герои — бортпроводники — проводят инструктаж или подают еду пассажирам под ремикс песни Move Your Body. Незамысловатый тренд на сексуальных членов экипажа приводит в восторг соотечественниц, и публикации набирают миллионы просмотров. А за славой следуют и рекламные контракты от разных брендов. С чего началась мода на красивых бортпроводников и кто же из героев завирусившихся роликов самый красивый по мнению россиянок — разбиралась «Лента.ру».

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С чего все началось?

Запустила челлендж авиакомпания «Аэрофлот» с бортпроводником Даниилом. Фактурный мужчина прослыл в сети секс-бомбой благодаря ролику, на котором он харизматично проводит инструктаж на случай экстренных ситуаций во время полета. В настоящее время у видео больше 10 миллионов просмотров. А комментаторши продолжают восхищаться внешними данными Даниила.

«Пусть меня пристегнет именно он», «50 оттенков "Аэрофлота"», «А когда уже будет функция выбора стюарда при покупке билета?», «Вот что надо показывать женщинам, чтобы выйти из демографического кризиса», «Единственный случай в истории, когда инструктаж досмотрели до конца», «Показала мужу, он сказал, что "Аэрофлотом" больше не летаем», — писали восторженные юзерши.

Но на Даниила обрушилась не только любовь россиянок — привлекательный член экипажа получил себе в спонсоры ювелирный бренд SOKOLOV, студию перманентного макияжа Ela, бренд чистящих средств Mazidez Clean, медицинскую клинику ENHEL Medical Wellness, студию удаления тату ET.LASER и студию лазерной эпиляции Azbuka Laser.. Публикации с рекламодателями россиянин размещает на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на которую уже подписаны почти 27 тысяч человек. Более того, мужчину начали приглашать на интервью и подкасты главным гостем.

В одном из них Даниил рассказал, что с детства мечтал об авиации. Цель стать военным летчиком так и не воплотилась в жизнь, поэтому мужчина решил попробовать себя в качестве бортпроводника. По словам Даниила, в работе ему помогают любопытство и умение найти общий язык с людьми.

Член экипажа также отметил, что хорошую форму, которая так впечатлила россиянок, он поддерживает благодаря здоровому образу жизни и активным тренировкам.

«Я рос на фильмах с участием Стивена Сигала и других легендарных героев боевиков и очень хотел походить на этих ребят», — Даниил, бортпроводник.

На вопрос о том, как удается совмещать работу в авиации и личную жизнь, Даниил ответил, что для настоящей любви нет ничего невозможного.

«Мне кажется, именно в нашей профессии можно увидеть проявление истинной любви, когда ты рядом со своей второй половинкой, даже если вас разделяют часовые пояса и тысячи километров», — Даниил, бортпроводник.

Российские авиакомпании подхватили тренд

Маркетологам не понадобилось много времени, чтобы нащупать золотую жилу — вскоре свои ответные ролики стали выкладывать и другие российские авиакомпании. Все хотели похвастаться привлекательными сотрудниками или сотрудницами и привлечь таким образом как можно больше клиентов.

Самым брутальным участником тренда прослыл 38-летний бортпроводник авиакомпании «Россия» Алексей Феофанов, который разносил напитки и помогал пассажирам решать вопросы в идеально выглаженной белой рубашке.

«В "России" есть на что посмотреть», — говорилось в публикации перевозчика.

Пользователи соцсетей быстро распространили видео, и вскоре оно набрало сотни комментариев.

«Хоть не слезай с этих самолетов», «Дыхание перехватило», «Я одна возмущена, что у обоих парней слишком много одежды?» — писали россиянки.

Сам Феофанов рассказал, что поначалу даже испугался внезапной популярности в сети. А его вторая половинка и вовсе была недовольна происходящим.

«Самое обидное для нее — комментарии. Это мы с друзьями или коллегами можем посмеяться, но представьте, каково второй половинке это все читать? Мне было бы неприятно, поэтому я никогда не хотел для себя девушку такого типажа, как я. Но каждая девчонка, которая делает такой выбор, должна сразу понимать, на что подписывается», — Алексей Феофанов, бортпроводник.

Следующими челлендж подхватили авиакомпании «Якутия», «Red Wings», «Аврора», а «Победа» и вовсе выделилась, похваставшись не только красавцем пилотом, но и красавицей стюардессой. Вскоре тренд вышел и за пределы России: сейчас в сети можно найти ролики с работниками Turkish Airlines, узбекского Centrum Air и Air Serbia. Снимают и распространяют новые видео сами пассажиры.

Кто самый красивый мужчина российской авиации?

На волне популярности тренда сервис путешествий «Туту» провел исследование, чтобы узнать, кого россиянки считают самым красивым мужчиной российской авиации. Победу в этой гонке одержал Даниил из «Аэрофлота» — он набрал 32 процента голосов. Второе место занял бортпроводник авиакомпании «Якутия» Адам с 26 процентами голосов. А на третьей строчке оказался пилот Дмитрий из лоукостера «Победа» — у него 14 процентов голосов участниц.

Четвертым в рейтинге стал бортпроводник «Ямала» Максим с 11 процентами голосов. Уточняется, что в социальных сетях его сравнивают с турецким актером. Пятую строчку занял бортпроводник Алексей из «России» (9 процентов), а шестую — авиатехник Алексей из NordStar.