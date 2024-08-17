В Санкт-Петербурге заявили о росте иностранных туристов

По данным ТАСС, в этом году поток иностранных туристов в Санкт-Петербурге увеличился минимум на 15%. Врио председателя городского комитета по развитию туризма Нана Гвичия сообщила о значительном числе гостей из Ирана и Китая, прибывающих по безвизовому режиму, а также о росте числа туристов из европейских стран.

© Poslednie-novosti.com

Гвичия отметила, что многие иностранцы приезжают с семьями и детьми. Важным фактором стало введение электронной визы, что способствовало увеличению числа туристов, включая европейцев. В 2019 году город принял почти 5 миллионов иностранных туристов, однако пандемия резко снизила этот показатель. По итогам 2023 года зафиксировано более 570 тысяч прибытий, а в первом полугодии 2024 года количество туристов возросло на 20% до 5 миллионов.

Также наблюдается интерес к маршрутам, охватывающим несколько городов. Проект «Два города — миллион впечатлений» с Москвой пользуется популярностью. Высокая загрузка отелей в Санкт-Петербурге летом 2024 года составила около 74%, во время крупных мероприятий превышая 80%.