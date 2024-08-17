В Астрахани создали медиаплощадку для новостей из стран Прикаспия

Виртуальную онлайн-платформу, которая расскажет о достопримечательностях Прикаспийских стран, поможет узнать их культуру, предложил создать директор IT-компании Aqua Trio LLC, соучредитель журнала "Ўзбекистон матбуоти" ("Пресса Узбекистана") Республики Узбекистан Артур Кан на Каспийском медиафоруме в Астрахани.

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IX Каспийский медиафорум проходит в Астрахани 16-17 августа, мероприятие объединяет журналистов, представителей органов власти и общественных организаций из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана, а также Гагаузии (Молдова) и Узбекистана. Всего в форуме принимают участие более 1 тыс. человек.

"Я предлагаю вам сделать виртуальную платформу (о культуре разных стран - прим. ТАСС), начать со стран Прикаспия, потом можно будет потихоньку расширить (число стран). Но главное, чтобы информация была достоверной и доступной, чтобы человек мог зайти и найти все необходимое", - сказал Кан в рамках сессии "Цифровые технологии в искусстве и медиа, стирающие границы".

Он пояснил ТАСС, что платформа могла бы в себя включить и видеоконтент, и текстовые файлы, и виртуальные экскурсии, и разные онлайн-уроки. Он заметил, что такая платформа позволит "стереть границы между культурами". Также он добавил, что недавно в Узбекистане была запущена виртуальная платформа, где представлена информация о культуре Узбекистана, где выложены уроки игры на национальных инструментах. Пока платформа на узбекском языке, но создатели планируют, что в скором времени она будет доступна и на русском.

О Каспийском медиафоруме

Идея форума родилась в 2014 году на саммите "пятерки" стран Каспийского моря (РФ, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. За время проведения форума в Астраханской области была создана Каспийская редакция, Каспийский экспертный клуб, также регулярно осуществляется обмен информацией.

Организаторы форума - правительство Астраханской области при поддержке Администрации президента РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ. ТАСС является генеральным информационным партнером медиафорума. Трансляция мероприятий организована в официальных сообществах ТАСС, а также на сайте Каспийского медиафорума.