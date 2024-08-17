В Волгоградской области проходит ежегодный сырный фестиваль
В Еланском районе Волгоградской области на традиционный фестиваль «Елань – столица сыра» собрались сыроделы из разных регионов страны.
На центральной площади Елани можно увидеть в широком ассортименте сыры от производителей из Тамбовской, Саратовской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Московской областей, Краснодарского края и, конечно же, наши, местные.
Гостям фестиваля предлагают продегустировать и купить как традиционные сыры, так и новинки, созданные по оригинальной рецептуре. Например, сыровар из Ивановской области привез более 50(!) видов сыров – козьих и овечьих, молодых, «живых», выдержанных и экстра-выдержанных и т. д.
На вкусный фестиваль местные жители и гости Елани приходят целыми семьями. Для них это возможность полакомиться любимым продуктом, выяснить у мастеров технологию его приготовления и узнать, какие сыры сегодня «в тренде».
«Мы приехали в отпуск на свою малую родину, в Елань, и, что называется, попали с корабля на бал, – говорят супруги Николай и Виктория Семеновы. – Очень интересно! Мы вообще большие любители сыра, и потому накупили всякого. Будем угощать родных и близких».