В Волгоградской области проходит ежегодный сырный фестиваль

В Еланском районе Волгоградской области на традиционный фестиваль «Елань – столица сыра» собрались сыроделы из разных регионов страны.

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На центральной площади Елани можно увидеть в широком ассортименте сыры от производителей из Тамбовской, Саратовской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Московской областей, Краснодарского края и, конечно же, наши, местные.

Гостям фестиваля предлагают продегустировать и купить как традиционные сыры, так и новинки, созданные по оригинальной рецептуре. Например, сыровар из Ивановской области привез более 50(!) видов сыров – козьих и овечьих, молодых, «живых», выдержанных и экстра-выдержанных и т. д.

На вкусный фестиваль местные жители и гости Елани приходят целыми семьями. Для них это возможность полакомиться любимым продуктом, выяснить у мастеров технологию его приготовления и узнать, какие сыры сегодня «в тренде».