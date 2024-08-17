Грязное море и вонь: туристы раскритиковали отдых в Геленджике

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), спрос на курорты Краснодарского края в бархатный сезон 2024 года вырос на 20–40% по сравнению с 2023 годом, Геленджик входит в топ-3 городов по приросту бронирования. NEWS.ru поговорил с россиянами, которые отдохнули в этом городе, и узнал, с чем им пришлось столкнуться.

«Персонал смотрит на вас, словно вы нищеброд»

Туристка из Липецка Анна Иноземцева рассказала NEWS.ru, что после 20:00 в геленджикских супермаркетах практически не остается продуктов. Кроме того, по ее словам, цены там завышены.

«Во-первых, если ты зайдешь около 20:00 в магазин, ты там не найдешь практически ничего. Нет сыров, какие-то дешевые колбасы лежат. Очень плохой выбор вина, заоблачные цены. То вино или шампанское, которое мы берем у себя в городе по одной цене, там на порядок дороже. Это было непонятно и неприятно», — пожаловалась девушка.

Она добавила, что в супермаркетах царит беспорядок и невозможно найти продавцов. Причем такая ситуация была во всех магазинах, в которые заходила туристка.

Анастасия Кузьмина из Волхова Ленинградской области, которая тоже летом отдыхала в Геленджике, в разговоре с NEWS.ru отметила, что во всех кафе города практически одинаковый ассортимент блюд.

«Найти кафе, где бы нам понравилась пища, так и не удалось. Что касается цен, то салат в кафе стоит в районе 160 рублей, порция пельменей — 160 рублей, порция тефтелей — 200 рублей. Мороженое, обычный вафельный стаканчик, — в районе 150 рублей, пол-литра воды или лимонада — от 100 и 159 рублей соответственно», — сообщила Анастасия.

Однако пользователь БАСергеевич98 пожаловался на низкий уровень сервиса в кафе и ресторанах Геленджика. По его словам, «официанты и прочий обслуживающий персонал здесь конкретно зажрались».

«Когда вы присаживаетесь за столик, официанты общаются с вами так, словно вы не человек, а дворняга, умоляющая дать хотя бы крошечку хлеба. Отдельное „удовольствие“ вы получите, если заикнетесь о стоимости депозита на столик. Официант и обслуживающий персонал посмотрят на вас так, словно вы последний нищеброд, непонятно на каком основании позволивший себе войти в столь изысканное заведение», — рассказал турист.

Он добавил, что депозит на столик в среднем составляет 4–5 тысяч рублей, что создает проблемы, если люди пришли в кафе вдвоем.

«В воде плавает непонятно что»

Анна пожаловалась, что море летом 2024 года в Геленджике было очень грязное, центральный городской пляж оставляет желать лучшего. По ее словам, там грязный песок, а «в воде плавает непонятно что». Эту информацию подтверждает и Анастасия.

«Были на двух пляжах. На центральном грязнее: водоросли и медузы. Сами жили в районе Голубой Бухты, там море чистое, пляж галечный», — рассказала последняя.

Наталья Звозскова из Перми похвалила пляжи «Нива» на Толстом мысе и «Улетный берег» на Тонком мысе. По ее словам, там море было чистое. Она добавила, что на этих пляжах отдыхающих было немного: «Есть места для людей с полотенчиками и всегда есть свободные лежаки». Другая ситуация на центральном городском пляже.

«Людей на пляже столько, что мы просто там купаться не стали. Там невозможно это делать», — подчеркнула Иноземцева.

Кроме того, девушку возмутило, что на пляжах нет бесплатных туалетов. Туристка отдыхала в Геленджике с семьей — мужем и четырьмя детьми, и каждый раз посещение уборной обходилось им в копеечку.

«Туалеты были везде только платные. То есть нам, чтобы на пляже всей семьей, не считая грудного ребенка, нужно отдать 250 рублей. Это как минимум странно», — отметила Анна.

А пользователь под ником Elena-124 столкнулась с тем, что около воды стоял сильный запах нечистот.

«Постоянная вонь. Когда загорали на пляже, складывалось ощущение, что море воняет канализацией очень сильно. Отбивает всякое желание заходить в него», — написала она.

Что касается пляжных развлечений, то, по словам Звозсковой, они на хорошем уровне. Она рассказала, что у моря работают аниматоры, можно арендовать катамараны, водные скутеры, покататься на «банане» и «таблетках». Аренда парного шезлонга с зонтом обойдется в 900 рублей. Кроме того, на геленджикских пляжах можно забронировать премиальное место для отдыха: за 4000 рублей в сутки, помимо шезлонгов и зонтов, туристам предоставляют надувные матрасы для купания в море.

«Люди там никому не нужны»

Ротавирус, на который жалуются туристы в Сочи, не обошел стороной и Геленджик. С этим заболеванием столкнулась туристка Ирина Васильева. Она рассказала, что на второй день отдыха заболела ее 10-месячная дочь.

«Я мать четверых детей, многие из них болели ротавирусами, кишечными инфекциями. Я знала, какое лечение нам нужно, начала его применять сразу, с первого часа. Но все мои усилия были тщетны: буквально за шесть часов у меня малышка обезвожилась, ей стало очень плохо. Вирус был очень сильный. Нам пришлось ехать в больницу», — рассказала она.

Когда девушка позвонила в скорую помощь, ей сказали, что придется ждать машину около четырех часов, и посоветовали ехать в больницу самостоятельно. От местной инфекционной больницы у Анны тоже остались незабываемые впечатления. По ее словам, та оказалась переполнена: дети, в основном до трех лет, лежали даже в коридорах, все палаты были заняты. Девушка добавила, что у всех пациентов были одни и те же симптомы: многократная рвота, диарея, температура под 40 градусов, которая очень плохо сбивается, обезвоживание.

«В самой больнице очень много тараканов, душно. Тяжело там находиться. Нам ночью поставили капельницу. Когда наступило утро, ждали обхода, он был очень поздний. Ребенку становилось хуже. Я пошла сама искать помощи. Иду мимо медицинского поста и вижу, что там лежат, оказывается, медикаменты для нас: в специальном пакетике, на котором написаны наши фамилии. Я бы и не узнала об этом! Никто не сказал. Люди там никому не нужны», — пожаловалась Васильева.

Ее дочь начала получать лечение только в 13:00. Кроме того, туристка отметила, что одно и то же лекарство в разных аптеках может стоить по-разному: в одной 400 рублей, а в другой — 1200 рублей.

«Мне кажется, там просто цены ставят из головы, пытаются навариться. Понятно, всем хочется заработать, но должна быть какая-то грань», — негодует Ирина.

«Комары на нас едут и ужинают»

В июле 2024 года туристы жаловались на нашествие комаров в Геленджике. По словам одной из отдыхающих, насекомые «жрут просто нереально».

«Такое ощущение, что мы в Сибири на болоте. Мы еще приехали в шортах. Комары на нас едут и ужинают», — поделилась туристка в соцсетях.

Наталья Звозскова подтвердила эту информацию. Кроме того, она обратила внимание, что на пляжах было много людей с характерными красными точками по всему телу.

«Действительно было нашествие комаров. Каждый вечер заканчивался тем, что мы были искусанные», — добавила Анна Иноземцева.

«Нельзя ходить в туалет: все, что вы смоете, пойдет наверх»

Что касается условий проживания, то многие туристы остались ими недовольны. Например, Анастасия Смирнова снимала номер за 5500 рублей в сутки в гостевом доме, который находится в получасе езды от Геленджика.

«За 14 дней пребывания смена полотенец была один раз, а было заявлено — каждые три дня. Для самостоятельной уборки в номере не было никаких средств. На сайте обещали песчаный пляж в пяти минутах ходьбы, а по факту был галечный в 15 минутах», — рассказала она.

По словам туристки, в самом городе жилье стоит дороже: около восьми тысяч рублей в день. Условиями проживания осталась недовольна и Ирина Васильева. Она рассказала, что в небольшом доме, площадью 60 квадратных метров, за 15 тысяч рублей в день ей пришлось столкнуться с тараканами, сломанной мебелью и прочими нюансами.

«Естественно, фотографии были идеальные. А по факту мы получили дом с тараканами, халупу. Посуда была вся грязная, кровати жутко старые, скрипучие, диван весь непонятно в чем, входная дверь и ручки облезлые, шкаф сломан. В общем, было разочарование полное», — посетовала девушка.

Она добавила, что в августе цена этого дома увеличилась до 17 тысяч рублей в сутки. Еще один турист Тимофей отметил, что в городе были проблемы с электричеством и водой. По его словам, мало того что описание студии в ЖК не соответствовало реальному положению вещей, так еще и людям запрещали ходить в туалет.

«Самое ужасное — нет воды. Вообще никакой. Ни помыться, ни постирать, ни приготовить еду. За питьевой — к водомату, за технической — к крану у подъезда. Люди стоят с пятилитровыми бутылками, чтобы набрать воды для унитаза! Предупредили, что электричество тоже отключают и тогда нельзя ходить в туалет, так как не работает насос, и все, что вы захотите смыть, пойдет наверх! Шок полный!» — написал он.

«Блевотина у лавочек и моча в кустах»

Туристы жалуются, что в Геленджике очень грязно. Например, пользователь Diego1704 написал, что заметил «блевотину у лавочек и мочу везде в кустах». Ту же информацию подтверждает и турист из Екатеринбурга.

«Практически вся туристическая зона в рвотных массах. Это ужасает, такого я не видел нигде и никогда. Проблема этого — либо некачественный алкоголь, либо ротавирусная инфекция, либо некачественная пища. Или это саботаж!» — возмутился он.

Кроме того, отдыхающие жалуются на высокие цены на развлечения. Например, Валентин, который отдыхал в Геленджике в июле 2024 года, недоволен ценами на канатной дороге парка «Олимп». По его словам, билет для одного человека стоит 1500 рублей.

«В стоимость билета входит колесо обозрения (не работало), аттракцион „ТопКан“ (не работал), посещение маленьких океанариума и экзотариума и зоопарка. В Нижнем Новгороде канатная дорога до города Бор стоит 100 рублей», — рассказал он.

Помимо этого, Валентин пожаловался на мусорные свалки в Геленджике. Он отметил, что в городе мало урн, а около них постоянно накиданы бутылки, стаканчики и прочие отходы. Кроме того, по его словам, на улицах много свалок.