Какие города РФ стали самыми привлекательными для туристов в августе?
Аналитики сервиса «Авито Путешествия» в ходе исследования определили российские города, ставшие наиболее востребованными у туристов в этом августе. Так, больше всего бронирований зафиксировано в Санкт-Петербурге (24%), Москве (10%), Сочи (9%) и Казани (5%). С подробными результатами ознакомились журналисты RT.
Самыми популярными у путешественников регионами стали Краснодарский край, Татарстан и Калининградская область. Наиболее долгие поездки туристы планируют в Санкт-Петербург - средняя продолжительность бронирования составляет 10 ночей. В Москву приезжают на 8 ночей, в Сочи - на 7.
«17% россиян бронируют жилье менее чем за две недели до поездки, 11% - по приезде на место, 4% и вовсе подбирают вариант размещения день в день. Посуточные квартиры на август были забронированы более 210 тысяч раз», - поделился руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.