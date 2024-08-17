Какие города РФ стали самыми привлекательными для туристов в августе?

Аналитики сервиса «Авито Путешествия» в ходе исследования определили российские города, ставшие наиболее востребованными у туристов в этом августе. Так, больше всего бронирований зафиксировано в Санкт-Петербурге (24%), Москве (10%), Сочи (9%) и Казани (5%). С подробными результатами ознакомились журналисты RT.

Самыми популярными у путешественников регионами стали Краснодарский край, Татарстан и Калининградская область. Наиболее долгие поездки туристы планируют в Санкт-Петербург - средняя продолжительность бронирования составляет 10 ночей. В Москву приезжают на 8 ночей, в Сочи - на 7.