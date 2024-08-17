Сколько стоит поездка по Золотому кольцу из Москвы и Петербурга

Путешествие по Золотому кольцу России традиционно входит в список самых популярных направлений у туристов. По какой дороге лучше ехать, чтобы посмотреть города Золотого кольца, сколько денег уйдет на платные магистрали и бензин и стоит ли вообще путешествовать самому по Золотому кольцу — в материале NEWS.ru.

Кто придумал Золотое кольцо

До конца 60-х годов прошлого века никакого Золотого кольца не существовало. Этот термин появился только в 1967 году, когда в газете «Советская культура» вышел цикл статей искусствоведа и журналиста Юрия Бычкова. Он на автомобиле объехал старинные города к востоку от Москвы, рассказал о них и придумал кольцевой маршрут.

Изначально было несколько вариантов названия: Русское кольцо, Старое кольцо, Древнее кольцо. Но гуляя по Москве, Бычков увидел, как блестят на солнце купола в Кремле. Так и появилась в «Советской культуре» рубрика «Золотое кольцо. По старым русским городам».

Сейчас в классическое Золотое кольцо, которое расположено к востоку от Москвы, входят девять городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. Все они имеют развитую инфраструктуру, которая позволяет обслуживать туристов: есть отели, рестораны, активно работают местные экскурсоводы.

По какой дороге лучше ехать по Золотому кольцу

Города Золотого кольца соединяет трасса Р-132, которая так и называется — «Золотое кольцо» (Р-132 проходит не только через «золотые» города, по ней можно доехать до Ржева, Твери или Тулы).

В настоящий момент Р-132 является бесплатной. Хотя еще в 2020 году глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявлял, что планируется создать новый платный скоростной автобан, который соединил бы все города Золотого кольца. Однако до сих пор такой магистрали так и не появилось. Нынешняя же трасса Р-132 является периодически довольно загруженной, а на некоторых участках водители отмечают проблемы с качеством асфальта.

Правда, из Москвы до Владимира — первого города Золотого кольца — можно доехать быстро и с комфортом. Во Владимир из столицы ведет платная трасса Москва — Казань, которая называется M-12 «Восток». Проезд по ней будет стоить 1483 рубля вне зависимости от времени суток, дня недели или способа оплаты.

Причем во время самой поездки водителю даже платить за дорогу не придется — на М-12 «Восток» действует так называемая безбарьерная система «Свободный поток», а традиционных пунктов оплаты нет. Если в машине есть транспондер, то деньги спишутся со счета.

Если транспондера нет, то водителю после поездки нужно будет в течение пяти дней зайти на сайт avtodor-tr.ru или tskad.ru, ввести номер своего автомобиля и заплатить за проезд. Если этого не сделать, то можно получить штраф. Статья 12.21.4 КоАП предусматривает наказание 1500 рублей за неоплату для владельцев легковых машин и 5000 рублей для собственников грузовиков. Правда, есть возможность избежать штрафа: если после получения квитанции в течение 20 дней заплатить за проезд, то наказание будет аннулировано.

Ну а после съезда с М-12 «Восток» около Владимира надо будет ехать уже по Р-132 на Суздаль, Иваново и Кострому и затем возвращаться в Москву через Ярославль. А после Ярославля поворачивать на трассу М-8 «Холмогоры» (Ростов, Переславль-Залесский и Сергиев Посад). А вот город Углич стоит несколько в стороне от классического «золотого» маршрута. Однако это не мешает посещать его огромному числу туристов.

Разумеется, можно поехать и обратным путем: начать с трассы М-8 «Холмогоры», которая является продолжением Ярославского шоссе, после Ярославля уйти на дорогу Р-132, а вернуться в столицу по платной трассе М-12 «Восток».

Сколько времени займет поездка по Золотому кольцу

Если смотреть на километраж, то Золотое кольцо (без заезда в Углич) — это менее 800 км. И если стартовать из центра Москвы и нигде не останавливаться на отдых, то это расстояние можно преодолеть на машине примерно за 16 часов (траты на бензин — около 4400 рублей).

Но поездка по Золотому кольцу — это не про скорость. Опытные туристы на это путешествие отводят 10 дней. Только так можно спокойно осмотреть все города, побродить по старинным монастырям, познакомиться с классической русской кухней и просто хорошо отдохнуть.

Но можно поехать и на выходные. Например, посетить за поездку один или два города — даже выехав в пятницу после работы из Москвы, вы уже к вечеру будете во Владимире, в субботу сможете его осмотреть и вечером добраться до Суздаля. И уже в воскресенье вернуться обратно в столицу. Так что комбинировать поездку по Золотому кольцу можно бесконечно. И это прекрасно.

Сколько стоит поездка по Золотому кольцу из Москвы и Петербурга

Если ехать из столицы, то расходы на дорогу будут не слишком большими: 1483 рубля за платную трассу М-12 до Владимира и около 4400 рублей за топливо при поездке по всему кольцу. Итого: 5883 рубля. Далее все зависит от того, на сколько дней и по какому маршруту вы едете, сколько раз будете останавливаться на ночевку и так далее.

Например, путешествие во Владимир и Суздаль с двумя ночевками и возвратом в Москву по М-12 обойдется примерно в 15–16 тыс. руб. (ночь в отеле мы считаем по 5000 рублей). Если ехать на выходные в Ростов и Ярославль — 13–15 тысяч.

А вот путешествие из Санкт-Петербурга по городам Золотого кольца обойдется дороже. Например, до Ярославля из Питера ехать 9–11 часов: сначала по платной дороге М-11 «Нева» до Твери, а затем по Р-132 до Ярославля. Стоимость такого путешествия составит 2300 рублей за платную дорогу в одну сторону если ехать в понедельник — четверг или 2500 при движении в пятницу — воскресенье или в праздники. И столько же при возвращении. Плюс 9,5 тыс. рублей за топливо (туда-обратно).

Путь до Владимира из Петербурга по платным трассам М-11, ЦКАД и М-12 «Восток» займет 8 часов без учета остановок на дозаправку и отдых. Цена: 5087–5307 рублей в одну сторону в зависимости от дня недели. Туда-обратно — чуть больше 10 тысяч на платные дороги, плюс столько же на бензин. А к этим 20 тысячам можно прибавлять стоимость отелей, питания, экскурсий и сувениров.