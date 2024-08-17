В российских отелях хотят ввести новый тариф

Минэкономразвития внесло законопроект, позволяющий отелям в России предлагать посетителям более дешевые невозвратные тарифы, следует из документа на федеральном портале нормативных правовых актов. При таком виде бронирования клиентам не будут возвращать оплату за номер.

Невозвратное бронирование — вид бронирования, предусматривающий удержание исполнителем уплаченной ему платы (в полном объеме или в части) при отказе от бронирования или незаселении, — говорится в тексте.

Туристы смогут самостоятельно выбирать между возвратным и невозвратным тарифами до момента заключения договора. При втором варианте бронирования клиентам удастся сэкономить на размещении, следует из пояснительной записки.

Ранее вице-президент Российского союза туроператоров Дмитрий Горин объяснил, что законопроект, дающий гостиницам право устанавливать невозвратные тарифы на номера, позволит сохранить сбережения людям, которые уверены в своих планах. Нововведение принесет пользу, поскольку стоимость апартаментов, простаивающих из-за отмены бронирования, отели включают в средние тарифы на проживание.

До этого россиянам рекомендовали не медлить с покупкой туров на лето. По словам главы Союза туристических агентств Сергея Голова, в России на 60% увеличился спрос на пляжный отдых, поэтому покупать летние туры выгоднее заранее.