В Петербурге пройдет Международный фестиваль цветов

Международный фестиваль цветов в пространстве между выставкой "Мой Петербург" и "СКА-Ареной", который откроется в субботу, будет посвящен Году семьи и самому городу. Для гостей мероприятия подготовили цветочное дефиле, сообщила журналистам врио председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия накануне открытия фестиваля.

"В 2024 году будет удивлять дефиле, которое будет не только [показом] платьев, сделанных из цветов, но и дефиле платьев, ткани которых сделаны из растений", - отметила Гвичия.

Для посетителей также подготовили гала-концерт и большую конкурсную программу. Откроет фестиваль Парад цветов из шести платформ, каждая из которых представляет тематическую цветочную инсталляцию. Одна из них - сладкая гастрономическая платформа, получившая название "Петербург - это счастье".

"Цветок настолько многогранен всегда, что мы хотим показать его разносторонность и разное восприятие людьми растений и красоты цветов", - подчеркнула Гвичия.

Композиции для фестиваля создавали лучшие флористы из России, Грузии, Туркмении, Армении и Белоруссии. Всего над созданием композиций работали около 50 специалистов. Как сообщили журналистам организаторы, для подготовки композиций использовались десятки тысяч срезов более 100 сортов цветов.

Фестиваль, организованный Комитетом по туризму Санкт-Петербурга, будет проходить в течение двух дней - 17 и 18 августа. В программе первого дня, помимо Парада цветов, - гала-концерт, в котором примут участие эстрадно-симфонический оркестр и ведущие солисты оперной сцены. В воскресенье арт-объекты фестиваля будут работать в формате фотозон.