Директор приморской турфирмы оставил без отдыха 30 туристов и пропал

Вокруг приморской турфирмы FlyTour назревает скандал. Около 30 клиентов обвиняют ее директора в мошенничестве. Многие из туристов даже обратились в полицию, но правоохранительные органы пока действовать не спешат.

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Судя по информации в соцсетях, туристическая компания занимается организацией поездок на Сахалин, Курилы и Шантары. Как рассказала телеграм-каналу Amur Mash одна из пострадавших Карина Ананьева, в среднем тур стоит около 200 тыс. руб. на человека без учета дороги. Женщина тоже планировала отпуск в Приморье с FlyTour. Но 24 июля директор турфирмы Сергей Мухлынин сообщил, что всё отменяется:

«Здравствуйте. Случилось страшное, и поездка на Шантары отменена. Вам нужно сдать билеты (если это возможно) и не выезжать в Хабаровск. Я понимаю, насколько это ужасная ситуация. Все вам будет возвращено. Прятаться или что-то подобное не собираюсь».

Вот только обещания мужчина не сдержал, денег не вернул и пропал. В итоге Карина отправилась в Хабаровск, чтобы попробовать разобраться на месте. Но Сергея след простыл. На связь он не выходит. Зато обнаружилось еще около 30 человек, заплативших компании за несостоявшийся отдых.

Люди решили обратиться в полицию. Однако, по словам туристов, там открыто говорят, что проблемой заниматься пока не собираются.

«Мы написали заявление в три отдела МВД по городу Хабаровску. Но в итоге следователь сказал ему не звонить, а просто ждать квиточек об отмене дела. Полиция, я так понимаю, не очень способствует решению нашего вопроса, им это не интересно», – заключила Карина.

Отметим, пострадавшие не уточнили, был ли договор между туристами и компанией, чек об оплате тура и другие документы, подтверждающие непредоставление услуг. Между тем FlyTour помимо соцсетей рекламировалась и на Avito, однако сейчас объявление удалено с площадки. Пострадавшие в замешательстве, не понимают, как действовать дальше, и решили обратиться в СМИ.