В Дагестане пройдет республиканский фестиваль горного чая

Республиканский фестиваль горного чая пройдет 17 августа в Гунибском районе Дагестана, сообщает пресс-служба министерства по туризму и народным художественным промыслам региона.
"В эту субботу в мемориальном комплексе "Ватан" около селения Согратль Гунибского района пройдет Республиканский фестиваль горного чая. В фестивале примут участие любители, производители, а также продавцы чая и других товаров и продуктов, связанных с этим прекрасным напитком", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для гостей фестиваля организована яркая концертно-развлекательная программа.
"На протяжении всего дня гостей ждет концертно-развлекательная программа с выступлениями артистов, музыкальными номерами и танцами. Планируются спортивные состязания по стрельбе из лука и арбалета, соревнования по метанию камня. Посетители смогут насладиться и местными деликатесами, попробовать блюда национальной кухни, сладости, горный мед и вкусный местный сыр", - добавили в пресс-службе.