В Дагестане пройдет республиканский фестиваль горного чая

Республиканский фестиваль горного чая пройдет 17 августа в Гунибском районе Дагестана, сообщает пресс-служба министерства по туризму и народным художественным промыслам региона.

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"В эту субботу в мемориальном комплексе "Ватан" около селения Согратль Гунибского района пройдет Республиканский фестиваль горного чая. В фестивале примут участие любители, производители, а также продавцы чая и других товаров и продуктов, связанных с этим прекрасным напитком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для гостей фестиваля организована яркая концертно-развлекательная программа.