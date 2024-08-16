Отдыхавшие в Анапе туристы стали массового жаловаться в суды на туроператоров

Отдыхавшие ранее в Анапе россияне стали массового жаловаться в суды на туроператоров. По их словам, агентства в целях обогащения предоставили им недостоверную информацию о состоянии места планируемого отдыха, тем самым оказав им неудовлетворительные услуги, не проинформировав о плохом состоянии городских пляжей и воды в море.

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Суть требований заключается в денежной компенсации за ущерб, понесенный во время отпуска на черноморском курорте. Они возмущены, что их не предупредили о состоянии побережья, что могло оказать большое влияние на выбор именно иного места отдыха.

Например, одна из туристок заявила, что возле отеля, в котором она остановилась, морская вода была загрязнена мутным песком и водорослями. Истица считает, что туроператор обязан возместить ей компенсацию морального вреда за испорченный отпуск, так как, по ее словам, поставщик услуг отдыха специально не предупредил ее о «зеленой воде» при покупке путевки.

Эксперты полагают, что у подавших иски недовольных гражданах мало шансов на решение дела в их пользу, так как информация о состоянии пляжа находится в свободном доступе. Также на ежегодный приброс водорослей к берегу влияют многие погодные и природные факторы, на которые туроператоры и службы по контролю за чистотой на пляжах оперативно повлиять не могут.