Туры из Кургана: куда уплыть по рекам и сколько стоит круизное путешествие

Туристические агентства предлагают курганцам круизные путешествия по рекам России с различной продолжительностью и стоимостью. URA.RU сделало краткий обзор предложений из ближайших городов — Челябинска, Тобольска и Перми.

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Из Тобольска (364 км от Кургана)

Речной круиз «Тобольск — Уват — Ханты-Мансийск — Березово — Мужи — Ханты-Мужи — Салехард».

Продолжительность — 7 дней / 6 ночей

Теплоход: «Северная сказка»

Цена: от 99 090 рублей за место в каюте

Круиз включает уютное проживание в выбранной каюте, полноценное трехразовое питание с напитками и дополнительные бесплатные напитки в течение дня. Экскурсии по программе. Развлекательные мероприятия на борту.

Из Челябинска (270 км от Кургана)

Речной круиз «Челябинск (трансфер) Самара — Ульяновск — Казань — Чебоксары — Козьмодемьянск — Нижний Новгород».

Продолжительность: 4 дня / 3 ночи

Теплоход: «Павел Бажов»

Цена: от 15 100 рублей за место в каюте

В стоимость круиза включены проживание в каюте, трехразовое питание и развлекательные мероприятия. За дополнительную плату предлагаются экскурсии и напитки в барах.

Теплоходный круиз «Краски осени на Волге» с автобусным трансфером из Челябинска.

Продолжительность: 6 дней / 5 ночей

Теплоход: «Ф.И. Панферов»

Цена: от 30 500 до 43 500 рублей в зависимости от выбранной палубы и каюты

Программа включает экскурсии, питание по программе, развлекательные мероприятия на борту, а также страховку и сопровождение представителем компании.

Из Перми (720 км от Кургана)

Речной круиз «Пермь — Чайковский — Нижнекамск — Ульяновск — Козьмодемьянск — Нижний Новгород — Городец — Ярославль — Рыбинск — Москва».

Продолжительность: 8 дней / 7 ночей

Теплоход: «Санкт-Петербург»

Цена: от 96 700 рублей за место в каюте

В стоимость круиза входит: проживание в каюте выбранной категории; трехразовое питание — завтрак (шведский стол с включенными напитками), обед и ужин по меню (с водой, чаем и кофе); бесплатные напитки: доступ к кофестанции с горячими напитками, ежедневное пополнение бутилированной воды в каюте, фито-чай и кислородный коктейль в баре.

Ранее URA.RU писало, что из Кургана можно отправиться в путешествие на автобусе. Агентство сделало подборку туров продолжительностью от одного до четырех дней.