В Екатеринбурге увеличат количество поездов в «Оленьи ручьи»

Свердловская железная дорога добавляет два пригородных поезда из Екатеринбурга в «Оленьи ручьи». С 30 августа по 27 сентября составы будут дополнительно ходить по пятницам. Об этом рассказали в пресс-службе СвЖД.

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«Поезд №7011/7012 Екатеринбург — Михайловский завод будет дополнительно курсировать по пятницам. Таким образом частота его курсирования увеличится до трех раз в неделю: по выходным дням плюс пятница», — следует из сообщения.

Перевозить пассажиров будет поезд РА-3 «Орлан». Отправление из Екатеринбурга в 08:12, прибытие на остановку Бажуково в 10:48. В обратную сторону отправление в 17:26, прибытие в 20:10. Время в пути составит два часа и 36 минут.

Ранее URA.RU писало, что СвЖД изменит расписание пригородных поездов № 7233 и 7275. Курсирование составов 16 августа перенесут примерно на 30 минут. Железнодорожники просят свердловчан уточнять расписание при планировании поездки.