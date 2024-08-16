Эксперты опубликовали статистику туров по России

Большинство российских путешественников проведут отпуск в сентябре внутри страны. На это направление пришлось 64% от всех бронирований авиабилетов на начало осени, посчитали в компании «Авиасейлс» для «Газеты.Ru».

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Самое популярное направление — традиционно Сочи. В этом году на него пришлось 24% от всех внутренних бронирований. Туристы планируют отдых в среднем на девять дней, при этом 11% билетов приходится на пассажиров с детьми.

Стоимость авиабилетов на одного пассажира в Сочи туда-обратно в сентябре:

Из Москвы — от 16 990 рублей;

Из Санкт-Петербурга — от 22 100 рублей;

Из Екатеринбурга — от 19 100 рублей.

Второе место — у Санкт-Петербурга с долей 14%. Россияне отправятся в Северную столицу в среднем на пять дней, а доля семейных путешественников составляет 5%.

Стоимость билетов на одного пассажира в Санкт-Петербург туда-обратно в сентябре:

Из Москвы — от 3 700 рублей или 3 070 рублей на «Сапсане»;

Из Екатеринбурга — от 13 800 рублей.

В Калининград забронировали 12% авиабилетов. Туристы проведут там в среднем пять дней, а доля путешественников с детьми составляет 6%.

Стоимость авиабилетов на одного пассажира в Калининград туда-обратно в сентябре:

Из Москвы — от 9 050 рублей;

Из Санкт-Петербурга — от 10 500 рублей;

Из Екатеринбурга — от 15 700 рублей.

Четвертое место — у Москвы с долей 12%. Среднее время пребывание в столице составит пять дней. Доля семейных путешественников — 6%.

Стоимость авиабилетов на одного пассажира в Москву туда-обратно в сентябре:

Из Санкт-Петербурга — от 6 050 рублей;

Из Екатеринбурга — от 7 880 рублей.

Минеральные Воды привлекли 5% авиатуристов, там они проведут в среднем девять дней. Доля пассажиров с детьми составляет 5%.

Стоимость авиабилетов на одного пассажира в Минеральные Воды туда-обратно в августе:

Из Москвы — от 11 080 рублей;

Из Санкт-Петербурга — от 16 480 рублей;

Из Екатеринбурга — от 16 800 рублей.

Исследование было проведено в августе 2024 года.