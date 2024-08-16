Петербург традиционно является популярным направлением для желающих отдохнуть в России. Многие хотят увезти с собой памятные подарки для себя и своих близких. Стало известно, что в 2023 году путешественники в Северной столице потратили на сувенирную продукцию почти 12 млрд рублей. «ФедералПресс» рассказывает о том, что чаще всего привозят туристы и сколько денег они потратили на сувениры.

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Сколько денег туристы потратили на сувениры в Петербурге

Средний чек на эту статью расходов туристов составил 1340 рублей за поездку. Гости Северной столицы за 2023 год потратили на покупку сувениров 11,8 млрд рублей. Объем поступлений в экономику города оказался вдвое выше, чем в 2021 году, уточняет издание «Деловой Петербург».

При этом выяснилось, что путешественники, которые приезжают в Петербург с образовательными целями, тратят на покупку сувениров на 30 %, чем остальные. Реже выделяют деньги на эти цели деловые туристы.

Какие сувениры чаще всего покупают туристы в Петербурге

Наибольший интерес у путешественников вызывали открытки художников Северной столицы. Кроме того, туристы предпочитали тематическую кондитерскую продукцию, товары из фарфора и сувениры военно-морской тематики. Другими вариантами покупок могут быть копии известных памятников, одежда и настольные игры.

Однако некоторые туристы поступали неправильно, стремясь сохранить память о визите в Петербург. В частности, отдыхающие забирали с собой куски исторической брусчатки, уточнили в Смольном. Из-за этого пришлось ремонтировать некоторые дороги.

Насколько загружены отели в Северной столице в 2024 году

В комитете по туризму Северной столицы отметили, что во втором квартале средняя загрузка отелей составила около 74 %, во время крупных международных мероприятий она превышала 80 %. Также известно, что чаще всего в город приезжают туристы из Ирана и Китая. Часто в Петербург приезжают семьи с детьми.

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