В Казани открылся фестиваль уличного кино

Единственный в этом году конкурсный показ XI Фестиваля уличного кино начался на Кремлевской набережной в Казани. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

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"В этом году мы отсмотрели более 800 короткометражек со всей страны, чтобы выбрать для вас семь лучших. За 11 лет многие из наших конкурсантов стали большими российскими режиссерами. Так и финалисты этого года - будущие звезды кино. У вас будет возможность увидеть их на самом начальном этапе, когда они еще молоды, не боятся экспериментировать и по-настоящему нуждаются в зрительской поддержке", - приводят организаторы слова генерального продюсера фестиваля Александра Щерякова.

Мероприятие стартовало в 14:00 на Кремлевской набережной с показа внеконкурсной программы. Фильмы конкурсной программы можно будет увидеть в 19:30, вход свободный. Каждый желающий сможет принять участие в голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком. Организаторы замерят уровень света и к сентябрю наградят победителя 1 млн рублей.

В 2024 году в конкурсную программу фестиваля вошли картины с участием Юрия Колокольникова, Максима Лагашкина, Сергея Епишева и других звезд кино, а также кинодебют футболиста Артема Дзюбы.

Параллельно со зрителями в течение сезона фильмы оценит индустриальное жюри. В этом году в него вошли режиссеры Клим Шипенко ("Холоп", "Вызов", "Текст"), Олег Трофим ("Лёд", "Майор Гром") и Алексей Нужный ("Бременские музыканты", "Огонь", "Я худею"), актрисы Кристина Асмус и Ирина Горбачёва, а также генеральный продюсер RUTUBE Давид Кочаров.

Также на площадке фестиваля зрителей ждет специальная программа от RUTUBE. В течение июня блогеры со всей страны соревновались друг с другом, создавая видео о своих городах. Лучшие работы будут представлены на Фестивале отдельной номинацией "Гид RUTUBE: города России". Победитель по традиции будет определен зрителями.

О фестивале уличного кино

Фестиваль уличного кино - крупнейший зрительский смотр фильмов короткого метра в России. Начиная с 2014 года показы кинофестиваля посмотрели более 5 млн человек из 67 стран мира. В рамках фестиваля во многих городах проходят активности под открытым небом, масштабный и атмосферный городской праздник, участниками которого становятся сотни тысяч человек.