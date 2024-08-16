В игорных зонах России провели исследование аудитории

Ассоциация операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) представила результаты исследования о возрастных категориях гостей в игорных зонах России.

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Основной целью исследования было выявление изменений в количестве молодежной аудитории. К примеру, в Сочи с момента открытия в 2017 году увеличилось число гостей от 18 до 25 лет на 19 процентных пунктов. Важно сказать, что это единственная возрастная подгруппа, которая демонстрирует стабильный рост, примерно, на три процента каждый год. Так, в 2017 году доля молодых гостей составляла 2 процента от общего числа посетителей, а за 7 месяцев 2024 года аналогичная категория заняла уже 21 процент.

На Алтае наблюдается идентичная закономерность фиксируется рост этой же возрастной категории на 8 процентов за последние 7 лет. В текущем году доля молодежной аудитории от общего числа гостей составляет 22 процента, а в 2017 году этот же показатель составлял 13 процентов от общего числа посетителей.

Генеральный директор игорной зоны на Алтае Дмитрий Белянин прокомментировал причины подобного роста:

"Для нас увеличение интереса у молодежной аудитории является прямым подтверждением того, что мы выбрали правильную стратегию развития. Расширение всесезонных неигровых активностей действительно привлекает самых разных гостей, в том числе молодежь. Нам также очевидно, что Алтай в целом является мощным брендом на внутреннем рынке туризма. Входящий поток в наш регион будет расти, а конкуренция между туристическими объектами будет усиливаться. В этой ситуации планируется увеличивать неигровые развлекательные опции, чтобы сохранить и приумножить свою привлекательность для гостей всех возрастов".

В Калининградской игорной зоне прослеживается схожая тенденция. За все время существования азартного кластера аудитория возрастом 18-25 лет увеличилась на 23 процента. Доля молодой аудитории в 2017 году составляла менее одного процента от общего числа гостей, а за неполный 2024 год ее значения зафиксировались на отметке 24 процента.

"Рост молодежной аудитории в "Красной Поляне" связан с расширением неигровых сценариев для досуга. Гостям стали доступны концерты популярных звезд шоу-бизнеса, спортивные события, гастрономические ужины, театральные постановки и масштабные шоу. Плотный событийный календарь привлекает дополнительную аудиторию, ядро которой составляют гости в возрасте от 18 до 25", - объяснила Наталия Волдаева, генеральный директор игорной зоны в горном кластере Сочи.

Исполнительный директор ассоциации Дмитрий Анфиногенов прогнозирует дальнейший рост молодой аудитории:

"Я уверен, что тренд на увеличение молодых гостей будет усиливаться во всех игорных зонах и дальше. Я считаю, что это напрямую зависит от развития транспортной инфраструктуры и разнообразия неигровых развлечений. И если второе уже существует и выступает мощным магнитом для аудитории, то первое требует больше времени и инвестиций. Но мы видим, что процесс идет и вся туристическая индустрия России развивается. Поэтому всевозможное увеличение целевой аудитории игорных зон по возрасту, гендеру и другим признакам - это лишь вопрос времени".

Отметим, что среди остальных возрастных категорий тенденция к росту варьируется в пределах 0.5-1 процента каждый год.