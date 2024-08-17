Кавказ накормит: что и где есть на дагестанской ривьере

Протестировали лучшие рестораны и кафе в Махачкале, Каспийске, Дербенте. Теперь мы точно знаем, где вкусно — и расскажем вам.

Махачкала: хинкал и капрезе

Национальная кухня. Стабильный туристический поток сформировал в столице спрос на чуду и хинкал. Благодаря этому в центре города появились стильные Hinkal brothers и красивая «Папаха», «Инт» стал сетью, а один старый ресторан сделал такой удачный ребрендинг, что превратился в самый аутентичный ресторан Махачкалы. Теперь «На Лермонтова» — это настоящий музей со старинными предметами быта, украшениями и костюмами, а еще с вкусной едой и национальными танцами. Средняя цена за позицию составит 700−900 рублей.

Бюджетнее поесть хинкал с курзе можно в маленькой кафешке «Сакля» или в подвале «Гуниб» в центре Махачкалы. Тут полноценный сытный обед будет стоить не больше 600 рублей.

Поужинать можно в маленьких точках на Даниялова, где пекут лакские кьачи — пироги с мясной начинкой — за 250 рублей. Сюда лучше не соваться в обед в будни, потому что в это время тут собираются все окрестные офисные работники. А утром и под вечер почти пусто.

Европейская кухня. Раз уж на Кавказе вас все же потянуло на капрезе, нисуаз, пасту с креветками или изысканные французские десерты, то смело отправляйтесь… в любое заведение города. Но лучше на старую улицу Буйнакского, местные Патрики.

Тут чуть ли не каждый день открывается что-то новое. Махачкалинцы, придя сюда, никогда заранее не знают, где в итоге приземлятся. Слишком уж велик выбор: изысканное «Бизу-бизу», «Дружба», «Весна» и многое-многое другое.

На центральной улице Гамзатова тоже много кафе и ресторанов. И везде разнообразное меню с большим выбором привычных блюд европейской кухни. Дойдите до нового кафе Avenue. Какая там посуда… Средняя цена за салат или за завтрак — 400−700 рублей.

Гастробар Hug тоже находится в центре Махачкалы. В нем пекут хлеб и пиццу на дровах, варят вкусный кофе и кормят завтраками весь день. Порции огромные. Так что, возможно, после здешнего завтрака проголодаетесь вы только к ужину.

Поесть вкусно и недорого можно в сетевых «Мангалии», Plov-station, «Гамбит», Pascucci, ZM. Тут есть специальные предложения и комбо, действуют варианты бизнес-ланчей.

Спиртное. Алкоголь в дагестанском общепите подают не везде, и об этом лучше знать заранее.

Если паб — то «Лестер» или «Культура», если бар — то «Буек» или «Рататуй», а если ресторан — то «Жак» или «Монто». В последних все очень степенно и отличный вид с крыши. Танцевать ходят в «Алые паруса» или в «Море-небо».

Гастробар Nomad сложно отнести к какой-то из категорий, но его обязательно следует посетить. В заведении в необычных прочтениях подают и роллы, и аварский хинкал, тирамису поливают убречем, а один из сорбетов называется «Дагестанская каша». Есть европейские вина. Ценник высокий. Обед на двоих обойдется в 3000—4000 рублей.

Недешево и в ресторане Each. И да, это заведение тоже сложно классифицировать. Но и Nomad, и Each — это точно не про сумбур, а именно про стиль. Сюда хочется специально наряжаться, чтобы соответствовать публике и концепции.

Каспийск: шашлыки и самовары

В Каспийск принято ездить есть шашлыки в «Бризе» и «Сосновом бору» и стейки — в Pub 512. Эти заведения про веселье, музыку, большой выбор качественного алкоголя.

В список веселых, вкусных и алкогольных можно добавить «Белугу» в отеле «Азимут» и «Виноград» недалеко от набережной. Вечер в этих заведениях будет стоить не менее 5000−7000 рублей.

Национальную кухню подают в маленьких кафешках на Ленина и Халилова и в ресторане «Мучари».

В европейской кафешке Happyinkasp совсем небольшая посадка, а выбор блюд, десертов и безалкогольных напитков, наоборот, внушительный. Пекарня «Тепло» и сетевая пиццерия «Иль патио» тоже подают блюда европейской кухни.

Кстати, про сети. Хотя Каспийск и совсем небольшой, однако именно здесь открылась российская сетевая кофейня Surf.

За бюджетными обедами отправляйтесь в ZM и столовую «Кунак». В последнем летом каждый вечер чай из самовара.

Портал в детство ежедневно открыт в легендарной каспийской «Коктейльной». Здесь готовят тот самый молочный коктейль и подают пирожное «Картошка» и другие советские десерты. За смешные деньги. Напиток и десерт может суммарно стоить рублей 200.

Дербент: кофе и долма

В Дербенте надо есть именно южнодагестанскую кухню: долма, афарар, цкены, цикабы, тонкий хинкал, сладости из орехов. Аварский хинкал, курч и калмыцкий чай пробовать лучше в горах или в Махачкале. Просто это совершенно не дербентская еда.

Алкоголь подают не везде, но если знаешь места, то ужин с вином всегда можно спланировать. Правда, чаще всего в дополнение к вину в ресторанах «Эдем», «Виноград», «Шелковый путь», «Хаят», «Шахристан» будет звучать живая и громкая музыка.

За национальную кухню в Дербенте отвечают «Бюро 312», «Чайный домик» у крепости и небольшое семейное кафе «Абрикос». Последнее находится недалеко от Джума-мечети и располагается прямо во дворе частного дома. За 600−700 рублей можно съесть сытный комплексный обед из блюд кухни южного Дагестана. Гости обедают и пьют крепкий дербентский чай прямо под абрикосовыми деревьями.

Еще бюджетнее в Дербенте кормят в городских столовых. «Гранат», «Зам-зам», «Столовая номер 1» - это раздача с огромным количеством блюд и за небольшие деньги. И туристы, и местные жители очень любят эти столовые. Обед будет стоить не больше 500 рублей.

Ресторан-книжный магазин Noon, — пожалуй, самое изысканное заведение из недавно открывшихся в Дербенте. В меню сплошь бриоши, авокадо и круассаны. Но есть и дагестанская кухня. И то, и другое в среднем 400−600 рублей за позицию в меню.