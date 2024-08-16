Электрички, курсирующие между Кисловодском и Минеральными Водами, за первые семь месяцев года перевезли почти 3,5 миллиона пассажиров. Это самое востребованное направление пригородных поездов на Северо-Кавказской железной дороге.

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«На самом популярном пригородном железнодорожном маршруте СКЖД Минеральные Воды — Кисловодск в январе — июле 2024 года перевезено около 3,5 миллиона пассажиров. Вторым по востребованности у пассажиров пригородных направлений за этот период стал маршрут Ростов — Таганрог. Электрички, курсирующие между донской столицей и родиной Чехова, перевезли более 2,6 миллиона человек», — сообщили в СКЖД.

По данным компании, следующие по полярности маршруты находятся на Черноморском побережье. Там «Ласточки» перевезли около 2,4 миллиона пассажиров между станциями Туапсе и Имеретинский Курорт. Пригородными поездами сообщением Аэропорт Сочи — Туапсе и Сочи — Роза хутор — Сочи с начала года воспользовались более 1 миллиона человек и 710 тысяч человек соответственно.

«Также активно используют для поездок электрички жители и гости Республики Дагестан. На маршруте Махачкала — Дербент в январе — июле 2024 года перевезено 463 тысяч пассажиров», — уточнили в компании.

На пригородных маршрутах на полигоне СКЖД в настоящее время работают два перевозчика — АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Кубань Экспресс-Пригород».