В Крыму три населенных пункта курорта остались без света

Специалисты планируют восстановить подачу электроэнергии в первой половине дня.

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Ранее, в начале июля, в Алуште произошел крупный инцидент с газоснабжением. Сильный пожар на газораспределительной подстанции, который также охватил лесной массив площадью 1,5 тыс. кв. м, привел к остановке газоснабжения.

В последующие недели в городе также имел место блэкаут из-за аварии на высоковольтных линиях.

Ранее крымские курорты вошли в топ популярных направлений для отдыха россиян в августе. Также стало известно, когда достроят детский кукольный театр в столице Крыма.