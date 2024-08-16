Эксперты сообщили о росте турпотока в национальные парки России

Турпоток в российские нацпарки и заповедники вырос на 14% с начала года
В Росзаповедцентре рассказали о росте туристического потока на 14% в российские национальные парки и заповедники с начала 2024 года.
Об этом сообщает «Российская газета».
«Лидером по количеству туристов стал национальный парк «Кисловодский» — его гостями стало более 3 млн человек. В тройку самых популярных у туристов заповедных территорий по традиции вошли национальный парк «Сочинский» (его посетили 1,55 млн человек) и национальный парк «Куршская коса», с которым познакомились 680 тыс. человек», — заявила глава ведомства Дарья Мацук.
Также в ряде нацпарков появились визит-центры и экомаршруты.
Всего с начала года особо охраняемые природные территории посетили 9,22 млн человек.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что популярность онлайн-гида «Узнай Москву» выросла вдвое за лето.