Эксперты сообщили о росте турпотока в национальные парки России

В Росзаповедцентре рассказали о росте туристического потока на 14% в российские национальные парки и заповедники с начала 2024 года.

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Об этом сообщает «Российская газета».

«Лидером по количеству туристов стал национальный парк «Кисловодский» — его гостями стало более 3 млн человек. В тройку самых популярных у туристов заповедных территорий по традиции вошли национальный парк «Сочинский» (его посетили 1,55 млн человек) и национальный парк «Куршская коса», с которым познакомились 680 тыс. человек», — заявила глава ведомства Дарья Мацук.

Также в ряде нацпарков появились визит-центры и экомаршруты.

Всего с начала года особо охраняемые природные территории посетили 9,22 млн человек.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что популярность онлайн-гида «Узнай Москву» выросла вдвое за лето.