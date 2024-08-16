Нераскрученный, но интересный курорт: что посмотреть в Теберде

Теберда лежит на живописном участке Военно-Сухумской дороги в 200 километрах от Минвод, и, если вы едете в Домбай, вам его никак не миновать. Но побывать здесь стоит не только проездом.

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Жители Карачаево-Черкесии часто приезжают сюда на выходные вместе с детьми, чтобы посетить Центральную усадьбу Тебердинского национального парка.

Здесь в вольерном комплексе живут медведи, барсы, яки, олени, волки и другие животные.

Некоторых обитателей заповедника можно покормить…

…и даже погладить.

А другие так и просятся в объектив фотокамеры. Например, этот симпатяга-стервятник.

Если вы приобрели билет в усадьбу парка, то Музей природы можете посетить бесплатно. Здесь четыре экспозиционных зала, где можно познакомиться с фауной региона.

Больше всего посетителей впечатляет чучело исполинского зубра.

Город лежит на берегах бурной реки Теберда.

Но здесь есть и несколько тихих водоемов. Самый крупный из них — озеро Кара-Кёль.

В теплое время года в нем можно искупаться…

…или покататься на водных велосипедах.

На берегу Кара-Кёля недавно открылся Панда-парк с веревочным городком…

…и другими аттракционами для детей.

И, конечно же, обязательно стоит посетить музей карачаевского поэта, просветителя Ислама Крымшамхалова, стоявшего у истоков создания курорта.

К сожалению, усадьба Крымшамхалова не сохранилась: ее снесли при строительстве санатория «Теберда». Зато сохранился гостевой домик интересной архитектуры, в котором сейчас размещен музей. Пожалуй, это самое красивое здание в городе.

Одна из экспозиций посвящена Исламу Крымшамхалову — можно увидеть его портреты, фотографии из его архива, картины и списки стихов.

Еще одно must do для отдыхающих в Теберде — отобедать в рыбном ресторане. Их здесь несколько. При каждом есть пруд с форелью.

Обед можно выловить и приготовить на мангале самому или предоставить это специалистам.

Любители активного отдыха могут арендовать в Теберде квадрациклы или багги.

Или взять конную прогулку.

Опытные наездники могут отправиться на лошадях в горы к нарзанным источникам. Места очень красивые.

Горы, чистейший воздух и развитая туристическая инфраструктура привлекают в Теберду путешественников со всей России.

И местные предприниматели готовы предложить для них самые разные варианты отдыха…

…и комфортное жилье. В Теберде довольно много гостиниц, баз отдыха и гостевых домов.

А на подъезде к городу, недалеко от трассы Черкесск — Домбай, недавно появилась тюбинговая трасса.

Хотите прокатиться на такой? Приезжайте в Теберду!