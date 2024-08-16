Отдохнувшие в Анапе туристы требуют компенсацию за позеленевшее море

Вернувшиеся из Анапы туристы массово подают в суд на туристические агентства. Они жалуются на позеленевшее от водорослей Черное море.

Отдыхающие недовольны организацией поездки на курорт. Они считают, что туроператор предоставил некачественные услуги из-за состояния пляжей и воды в море. Им не сообщили заранее о цветении Черного моря и изумрудных коврах из водорослей. Об этом сообщает портал TourDom.ru.

Так, одна из россиянок потребовала вернуть ей стоимость тура. По ее мнению, в турагентстве должны были заранее рассказать о камке на пляжах Анапы. Эта деталь являлась бы решающей для ее поездки на курорт. Юристы считают, что шансы на получение компенсации у туристов крайне малы. Ведь информация о состоянии воды на побережье Черного моря находится в открытом доступе. Туристы могли сами поинтересоваться что их ждет летом на пляжах города-курорта.

При этом Анапа по-прежнему остается одним из самых популярных курортов серди россиян, несмотря на большое количество проблем. Согласно исследованиям научного центра «Картфонд», на один квадратный метр в Анапе сейчас

приходится более 10 человек.

Добавим, что из водорослей местные предприниматели организуют производство косметики.