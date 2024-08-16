Хозяйка гостевого дома в Адлере негодует запросам туристов

Отельеры и гиды, предоставляющие услуги на черноморских курортах, заговорили о завышенных запросах туристов. По их мнению, с каждым сезоном в Краснодарском крае все больше гостей, которые рассчитывают на качественный сервис за скромные деньги.

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Этим летом, не стесняясь, высказалась хозяйка гостевого дома в Адлере по имени Наталья. По мнению женщины, отдыхающие попросту «избалованы» заграничным сервисом. Больше остальных их «портит» якобы Турция – мало того, что персонал в стране более приветливый, так еще и сдерживать конфликты помогает языковой барьер. Сочинцы, по мнению предпринимательницы, не так терпеливы, как иностранные отельеры.

Наталья скучает по временам, когда отдыхающие довольствовались койко-местом в сарае с вентиляторами и беляшами на завтрак. С ее слов, раньше было абсолютно нормальным умыться в общем санузле и выпить кофе «три в одном», сидя на пластиковом стуле.

— Теперь им подавай кондиционеры, плазмы, вай-фай, ортопедические матрасы, авокадо и латте с миндальным молоком на завтрак. И все это за две тысячи рублей в сутки, — цитирует собеседницу издание «Вокруг света».

Бизнесвумен уверена, что люди сейчас разучились получать удовольствие и счастье, и таким туристам с запросами она посоветовала снимать номера в пятизвездочном отеле стоимостью около 15 тысяч рублей.

Гид-экскурсовод Людмила Борисова добавила, что теперь туристов не интересует история тех мест, которые они посещают. По ее мнению, восприятие от отдыха портит интернет, ведь сейчас отдыхающие ищут только красивые локации для фото и видео, живя напоказ.

С ее слов, нередки и случаи, когда супруги ругаются всю дорогу, но для снимка изображают любовь и счастье.

— Если раньше гости вникали в исторические факты, задавали вопросы, то сейчас им главное — сделать контент, быстро это все вложить в сторис, чтобы знакомые умерли от зависти, — говорит она.

Кроме того, Людмила жалуется, что туристы требуют автобусы с климат-контролем, а гиды превратились в обслуживающий персонал.